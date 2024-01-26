Fatih Terim ABD'ye manşet oldu. Öve öve bitiremediler

Kaynak: Washington Post
Fatih Terim ABD'ye manşet oldu. Öve öve bitiremediler
Washington Post Panathinaikos teknik direktörü Fatih Terim ile ilgili bir makale yayınladı.

ABD’nin en büyük gazetelerinden biri olan Washington Post Yunan ekibi Panathinaikos’un başındaki Fatih Terim hakkında bir makale yayınladı.

"Türk futbolunun 'İmparatoru' Yunanistan'ı sallıyor" başlığı ile yayınlanan makalenin dikkat çeken kısımları şöyle:

“İmparator” lakabının nasıl kazanıldığını anlatmakla başlayan Washington Post, ''Galatasaray'da teknik direktör olarak sekiz şampiyonluk kazanan eski Türkiye Milli Takım Teknik Direktörü Fatih Terim, seri başarılarından dolayı "İmparator" lakabını kazandı.'' ifadeleri kullanıldı.

Yazıda ayrıca bu hafta PAOK ile karşılaşacak Fatih Terim mücadele hakkındaki, ''Panathinaikos böyle oynadığı sürece kimse üzülmesin. PAOK'tan korkmayacağız" sözleri paylaşıldı.

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