Milli Takım namağlup finalde

CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası Elemeleri Balkan Bölgesi 1. tur yarı finalinde muhteşem bir performans sergileyen 20 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Yunanistan'ı 3-0 mağlup ederek finale yükseldi.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Ankara'da düzenlenen organizasyonda A Grubu'nda yer alan milli takım, yarı finaldeki mücadelesinde Yunan rakibini 25-13, 25-13, 25-14'lük setlerle 3-0 yenerek büyük bir başarı elde etti.

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ise Milli takımın yarı final karşılaşmasını yerinde takip etti.

Namaglup bir şekilde finale yükselen milli takım, yarın akşam saat 20.00'de Sırbistan ile karşılaşacak.