Konyaspor'dan Umut Bozok açıklaması

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında transfer sürecine dair açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor'dan Umut Bozok ile görüştüklerini ifade eden Ömer Korkmaz, "Umut ve menajeriyle görüştük Umut Avrupa'dan da teklif almış Umut'a medyada zikredilen parayı teklif etmedik Umut'a 'Senin için kulübüne bonservis ödüyoruz bunu kimse ödemez Bu işi çözelim' dedim Oyuncu bu teklifi değerlendiriyor" diye konuştu.

Şimdiden 5 oyuncu ile anlaştıklarını vurgulayan Korkmaz golcü transferi için, "Şu anda doğru oyuncu bulma konusunda çalışmalarımız devam ediyor Takımdaki oyunculardan bazılarıyla yollarımızı ayıracağız. Boateng daha önce takip ettiğimiz ve yeteneklerine güvendiğimiz bir oyuncu Hoca, idman yapmadan oyuncuya şans vermiyor Oyuncunun geldiği ülkede lig, yeni bitti Hoca da oyuncuyu hazır halde kadroya yazmak istiyor Muhammet Demir ise yaklaşık 1 aydır takımla çalışmaya başladı İki haftaya hazır olur Ömer Ali Şahiner ve Serdar Gürler'i kulübü satmayacağını ifade etti" dedi.