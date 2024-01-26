Konyaspor'dan Umut Bozok açıklaması

Kaynak: AA
Konyaspor'dan Umut Bozok açıklaması
Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz transfer sürecine dair konuştu.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında transfer sürecine dair açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor'dan Umut Bozok ile görüştüklerini ifade eden Ömer Korkmaz, "Umut ve menajeriyle görüştük Umut Avrupa'dan da teklif almış Umut'a medyada zikredilen parayı teklif etmedik Umut'a 'Senin için kulübüne bonservis ödüyoruz bunu kimse ödemez Bu işi çözelim' dedim Oyuncu bu teklifi değerlendiriyor" diye konuştu.

Şimdiden 5 oyuncu ile anlaştıklarını vurgulayan Korkmaz golcü transferi için, "Şu anda doğru oyuncu bulma konusunda çalışmalarımız devam ediyor Takımdaki oyunculardan bazılarıyla yollarımızı ayıracağız. Boateng daha önce takip ettiğimiz ve yeteneklerine güvendiğimiz bir oyuncu Hoca, idman yapmadan oyuncuya şans vermiyor Oyuncunun geldiği ülkede lig, yeni bitti Hoca da oyuncuyu hazır halde kadroya yazmak istiyor Muhammet Demir ise yaklaşık 1 aydır takımla çalışmaya başladı İki haftaya hazır olur Ömer Ali Şahiner ve Serdar Gürler'i kulübü satmayacağını ifade etti" dedi.

trabzonspor-umut-bozok-2042216.jpg

İlgili Haberler
Karagümrük Galatasaray'ın eski yıldızını transfer etti
Sacha Boey Bayern Münih'te. Bonservis rekoru kırdı
Beşiktaş'ta sürpriz gelişme. Lisansı donduruldu
Fildişi sahillerinden Marmaris sahillerine. Diaby imzayı attı
Fatih Portakal'dan Acun Ilıcalı'yı kızdıracak sözler. 'Fena gol yedi' diyerek açıkladı
Tahkim Kurulu Dursun Özbek'e indirim yaptı. Fenerbahçe'yi ise affetmedi
Son Haberler
İsrail bürokrasisi Netanyahu'ya kazan kaldırdı Gündem
İsrail bürokrasisi Netanyahu'ya kazan kaldırdı
Güzellik uğruna yüzlerine ne süreceklerini şaşırdılar: Şimdi de gündem "Erkek Menisi" Video
Güzellik uğruna yüzlerine ne süreceklerini şaşırdılar: Şimdi de gündem "Erkek Menisi"
Özgür Demirtaş Merkez Bankası'nın yapması gerekenleri 3 adımda sıraladı Ekonomi
Özgür Demirtaş Merkez Bankası'nın yapması gerekenleri 3 adımda sıraladı
Tır viyadükte asılı kaldı. Sürücü metrelerce yükseklikten aşağı düştü Gündem
Tır viyadükte asılı kaldı. Sürücü metrelerce yükseklikten aşağı düştü
Düzce’de uyuşturucu satıcılarına operasyon Yerel Haberler
Düzce’de uyuşturucu satıcılarına operasyon
Türkiye'ye silah ambargosu kalkıyor. İsveç'in NATO üyeliği onaylandı Gündem
Türkiye'ye silah ambargosu kalkıyor. İsveç'in NATO üyeliği onaylandı