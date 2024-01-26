Galatasaray yıldızıyla sözleşme uzattı

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Galatasaray yıldızıyla sözleşme uzattı
Galatasaray Daikin Ayça Akyol ile 2 senelik yeni bir anlaşma yaptı.

Sultanlar Ligi ekiplerinden Galatasaray Daikin milli yıldızı Ayçin Akyol'un sözleşmesini 2 yıl uzattı.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’taki imza törenine Ayçin Akyol ve Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek katıldı

Anlaşmaya dair açıklamalarda bulunan Başkan Özbek, "Ayçin, Galatasaray sevgisini ve Galatasaray vizyonunu çok iyi ifade etti Ben çok memnunum. Kadın voleybol takımımıza büyük katkı veren milli sporcumuz Bu mukavele hem kendisi için hem kulüp için hayırlı olsun Başarılarının devamını diliyorum İnşallah olimpiyatlarda da Ayçin'i izleyeceğiz Galatasaray'ın gururudur Kendisine aynı şekilde Galatasaray sevgisiyle devam etmesini, milli takıma da büyük katkı vermesini istiyorum" dedi.

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