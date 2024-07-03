MEB sözleşmeli personel için tercih dönemi başladı

Kaynak: AA
MEB sözleşmeli personel için tercih dönemi başladı

Milli Eğitim Bakanlığında (MEB) istihdam edilecek sözleşmeli personel için tercih dönemi başladı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nın (ÖSYM) internet sitesinde yayınlanan bilgilere göre, MEB bünyesindeki sözleşmeli pozisyonlar için, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi uyarınca ÖSYM aracılığıyla yerleştirme işlemi yapılacak.

Adaylar, tercihlerini 3-9 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirebilecek olup, tercih süreci 9 Temmuz saat 23.59'da sona erecek. Tercih işlemleri, "https://ais.osym.gov.tr" internet adresi üzerinden, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile bireysel olarak yapılacak.

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