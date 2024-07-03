MEB sözleşmeli personel için tercih dönemi başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nın (ÖSYM) internet sitesinde yayınlanan bilgilere göre, MEB bünyesindeki sözleşmeli pozisyonlar için, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi uyarınca ÖSYM aracılığıyla yerleştirme işlemi yapılacak.

Adaylar, tercihlerini 3-9 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirebilecek olup, tercih süreci 9 Temmuz saat 23.59'da sona erecek. Tercih işlemleri, "https://ais.osym.gov.tr" internet adresi üzerinden, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile bireysel olarak yapılacak.