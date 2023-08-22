MEB'den okul kıyafeti kararı: Genelge yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023-2024 eğitim öğretim yılına ilişkin genelgeyi yayınladı. Okul kıyafetlerinde, okul aile birlikleri kararıyla daha önceden belirlenen kıyafetler tercih edilecek ve zaruret hali dışında değişikliğe gidilmeyeceği açıklandı.

KAYNAK: AA
MEB'den okul kıyafeti kararı: Genelge yayımlandı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla illere gönderilen genelgeye göre, Bakanlığa bağlı okul ve kurumlarda yeni eğitim ve öğretim yılı 11 Eylül 2023 Pazartesi günü başlayacak. Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamındaki faaliyetler için il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerince gerekli tedbirler alınacak ve planlanan çalışmaların zamanında uygulanması sağlanacak.

Okul aile birlikleri kararıyla daha önceden belirlenen kıyafetler tercih edilecek ve velilere maddi külfet oluşturmamak için zaruret hali dışında değişikliğe gidilmeyecek.

CEP TELEFONU TEDBİRİ

Öğrencilerin okul içinde ve sınıflarda derslerini aksatacak şekilde cep telefonu kullanmaları ve bu türden cihazlarla sınıflara girilmemesi konusunda önlemler alınacak, okul dışında dijital ortamlarda zaman geçirmelerine sebebiyet verecek durumlardan ve ödev ya da benzeri bilgilendirmelerde sosyal medya uygulamalarının kullanımından kaçınılacak.

Deprem bölgesindeki illerde görev yapan öğretmenlerin konaklamalarına yönelik valiliklerce alınan tedbirler eğitim öğretim yılı öncesinde tamamlanacak.

Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde eğitim öğretim hizmetlerinin aksamaması için bu bölgelerde görev yapan ve halihazırda çadır kent, konteyner kent, kamu kurum kuruluşlarına bağlı çeşitli pansiyon ve misafirhanelerde ikamet eden yönetici, öğretmen, memur ve diğer personelin görev yaptığı okul ve kurumlara erişimi taşıma yoluyla gerçekleştirilebilecek.

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