Liselerde sınıfta kalmanın koşulları belli oldu

Sınıf tekrarı uygulaması geri döndü. Düzenlemenin detayları da açıklandı.

Liselerde sınıfta kalmanın koşulları belli oldu

Liselerde sınıf tekrarını da içeren düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

SINIFT KALMANIN KOŞULLAR DUYURULDU

Buna göre, liselerde 50 ortalamayla sınıf geçme uygulamasına son verildi.

Alt sınıf dahil 6'dan fazla derste başarısız olan öğrenci sınıfta kalacak. Kalınan sınıf kademesi ertesi yıl tekrar okunacak.

AÇIK LİSEYE GEÇİŞLERE KISITLAMA

Açık liseye geçişler de zorlaştırılıyor. Yönetmeliğe göre, istisnai durumlar hariç açık liseye geçiş mümkün olmayacak.

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MİLLİ EĞİTİM BAKANI DUYURMUŞTU

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, ''Özellikle okul terkleriyle ilgili yaşanan sorunlar var, onlarla ilgili değişiklikler eğitim öğretim yılı başlamadan önce ilgili mevzuat değişiklikleriyle kamuoyuyla paylaşılmış olacak. Aynı şekilde özellikle ortaöğretim kurumlarındaki öğretmen arkadaşlarımızın çok dile getirdikleri hususlar oldu. Bunlardan bir tanesi, özellikle liselerde sınıf tekrarının olmamasının kaynaklanan sorunlardan söz edildi. Bu zaten bizim de gündemimizdeydi, dolayısıyla bununla ilgili bir tedbir alacağız, yeni dönemde sınıf tekrarının mümkün olduğu bir süreç söz konusu olacak." ifadelerini kullanmıştı.

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