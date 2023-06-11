MEB'in itiraf raporu

Cumhuriyet gazetesinden Aytunç Ürkmez’e konuşan Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, asgari ücretin altında çalışan ücretli öğretmenlerin varlığına dikkat çekti.

Ücretli öğretmenlik ve öğretmen açığı, Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) raporlarına girdi. Raporda, “ücretli öğretmenlerin ücretlerinin iyileştirilmesi ve sayılarının azaltılması” için çalışmaların sürdürülmesi önerildi.

Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, ücretli öğretmenliği “mevsimlik işçilik” olarak belirten Özbay, “Devlet, herhangi bir işletmede asgari üretin altında çalıştırılan bir işçi tespit etse orayı kapatır. Ama kendisi, öğretmenler üzerinden bir emek sömürüsü yapıyor. Bugün okullarda asgari ücretin altında çalıştıran, kadrolu öğretmeni açlık ücretine mahkûm eden, eğitimin içini tamamen boşaltanların yönettiği bir ülke haline geldik” şeklinde konuştu.

Seçmeli derslerin “öğretmen odaklı” yapılmasına da değinen Özbay, “Eğitim, çocukların bilgi ve yetenekleri konusunda gelişimlerini sağlamaktır. Bu durum tamamen göz ardı ediliyor” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Türkiye Okul Sporları Federasyonu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla kapatıldı. Özbay, şunları kaydetti: “Eğitimde ruhsal, bedensel, insani ve sosyal gelişmeyi lüks olarak görüyorlar. Eğitimi, kendi tarif ettikleri nesli empoze etmek doğrultusunda veriyorlar.”