Meclis'in şövalye ruhlu vekili Cemal Enginyurt bomba Kılıçdaroğlu açıklaması yaptı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Meclis'in şövalye ruhlu vekili Cemal Enginyurt bomba Kılıçdaroğlu açıklaması yaptı

Meclis’in ‘Şövalye ruhlu vekili’ olarak adlandırılan Demokrat Partili Cemal Enginyurt, Kılıçdaroğlu’na bomba sözler söyledi. Kılıçdaroğlu, bir süredir siyasi tartışmaların ortasında yer alıyor.

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, CHP’nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İzmir Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Tunç Soyer ile birlikte Nevşehir’de düzenlenen Hacı Bektaş Veli anma törenine katıldı. Enginyurt’un arabada Kılıçdaroğlu ve Soyer ile diyaloğu sosyal medyada gündem oldu.

Gökhan Özbek’in paylaştığı görüntüde Enginyurt, Kılıçdaroğlu’na "Ben gördüğüm kadarıyla insanların güzel bir ilgi, alakaları var. Sizi gördükleri için geldiklerini söylüyorlar. Eminim alana gidince de çok güzel karşılama olacak. Kayseri'de de İzmir'de de aynı şeyi gördük sizde. Bazıları diyor ki Kemal Bey siyaseti bıraksın, bu siyaset değil ki. İnsanlarla sohbet etmek herkesin yapması gereken şey” dedi.

Tunç Soyer de sohbete katılarak Kılıçdaroğlu'na, "İhtiyaç duyuyorlar başkanım. En doğrusunu yapıyorsunuz" dedi.

Konuşmasına devam eden Enginyurt, "Karşılığınız yoksa zaten gitmeniz de bir anlam ifade etmeyecek ama insanlar sizi kucaklıyorsa fotoğraf çektiriyorsa o varlığınızın göstergesidir. Bazıları diyor ki Kemal Bey niye sahada, bunun için sahada. Sizin bundan faydalanmanız gerekir.

Sayın Genel Başkanım, ülkücü ile devrimciyi, Türk ile Kürt'ü, Alevi ile Sünni'yi, dindar ile laiki, zengin ile fakiri Halil İbrahim Sofrası'nda siz buluşturdunuz. Bundan sonrası sofrayı büyütmektir" ifadelerini kullandı.

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