Meclis'te 'gizli' Gazze oturumunda 6 partiden ortak bildiri

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde İsrail ile Hamas arasındaki çatışmaların ele alındığı gizli oturum gerçekleştirildi. Gizli oturum sonrası Meclis’te grubu bulunan 6 parti Ortak bildiri yayınlayarak “Başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin Devleti kurulmalı. Toplu cezalandırma mahiyetindeki uygulamalardan kaçınılmalı" ifadelerine yer verildi.

Meclis'te 'gizli' Gazze oturumunda 6 partiden ortak bildiri

Hamas’ın İsrail’e saldırısının ardından başlayan Filistin-İsrail savaşı, dünya gündemindeki yerini korurken Türkiye Büyük Millet Meclisi, İsrail ile Filistin arasında yaşanan çatışmaları görüşmek toplandı.

Oturumun açılış konuşmasını yapan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, “Savaşın önlenmesi için Türkiye olarak üzerimize düşeni yerine getirmeye hazır olduğumuzu ifade ediyoruz. Bazı ülkeler insani dramı görmezden gelirken, TBMM'nin insani, ahlaki sorumluluğu ile bu oturumu gerçekleştirmesi gerçekten büyük bir öneme haizdir.” diye konuştu.

“DÜNYA BARIŞININ KAPISI ORTADOĞU BARIŞIDIR, ORTADOĞU'NUN BARIŞ KAPISI İSE FİLİSTİN HALKININ BARIŞ İÇİNDE YAŞAMASIDIR.”

Kurtulmuş konuşmasının devamında şunları kaydetti:

“3 temel meseleyi TBMM'nin gündemine taşımayı görev olarak görüyorum. 3 temel konuda adım atılmalı. 1967 sınırlarında bütünleşik bağımsız Filistin devleti mutlaka kurulmalı ve bütün dünya tarafından tanınmalıdır. İkinci temel mesele ise yasadışı yerleşimciler meselesidir. İnsanlar yaşadıkları yerlerden gönderilerek oranın yabancısı halklar getirilmiştir. Hukuk dışı yerleşimciler meselesinin, ilhak teşebbüslerinin sona ermesi barışın önünü açacaktır. Üçüncü temel mesele ise Mescid-i Aksa başta olmak üzere kutsal mekanların korunması ve dinlerin kutsallarına saygı gösterilmesidir.”

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AKP GRUBUNDAN KAPALI OTURUM ÖNERGESİ

Kurtulmuş'un konuşmasını tamamlamasının ardından AKP Grubu, Meclis İç Tüzüğü’nün 70’inci maddesinde yer alan "kapalılık" önergesi verdi.

BASIN BÜROLARINDAN ÇALIŞANLAR ÇIKARILDI

Önergenin kabul edilmesiyle birlikte, Meclis’te kapalı oturuma geçildi. Kapalı oturum nedeniyle, Genel Kurul hizasındaki basın bürolarından çalışanlar çıkarıldı, kapılar kilitlendi. Oturumda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan milletvekillerini bilgilendirirken Oturum yaklaşık 2 saat sürdü.

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GİZLİ OTURUMDA KONUŞULANLAR 10 YIL GİZLİ KALACAK

Gizli oturumlarda konuşulanlar, milletvekilleri tarafından açıklanamıyor. Aynı zamanda Genel Kurul görüşmeleri de 10 yıl boyunca saklı kalıyor.

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