Mecliste kalibre tartışması. 'Sen kalibreyi otellerinle paranla ölçüyorsun'

CHP’nin Grup Başkanvekili olan Ali Mahir Başarır mecliste Muğla’nın Büyükşehir Belediye Başkanı olan Aydın Ayaydın’ı kürsüden eleştirdi. Ali Mahir Başarır’ın eleştirilerine AKP’nin Muğla Milletvekili olan Kadem Mete söz hakkı alarak cevap verdi.

Kadem Mete, Başarır’a kendisinin Aydın Ayaydın’ı eleştirecek kalibrede olmadığını ifade ederek, “Adayımıza, yani Aydın Bey’e laf atma hadsizliğinde bulunmuştur. Aydın Bey’e söz söylemek, Sayın Grup Başkanvekilinin kalibresini aşar.

Aydın Bey’in aday olması, onların şirazesini bozmuştur. Doğrudur, çünkü 31 Mart’ta, ‘kale’ diye adlandırdıkları yerin Adalet ve Kalkınma Partisi’nin büyükşehir belediyesi olacağını hep beraber göreceklerdir” dedi.

“SEN KALİBREYİ OTELLERİNLE PARANLA ÖLÇÜYORSUN”

Mete’nin bu sözleri karşısında yeniden söz hakkı alan Ali Mahir Başarır, kendisinin kalibreyi emek, ahlak, namus ve şerefle ölçtüğünü ama Kadem Mete’nin kalibreyi oteller ve para ile ölçtüğünü belirterek şunları söyledi:

“Kalibreden bahsediyorsunuz. Kalibre nedir, biliyor musun? Yazlık sarayına Marmaris’te 40 milyon ayırıp da Bodrum’un içme suyu projesine bin lira ayırmaktır. Akbelen’de o çiftçinin döktüğü köylünün gözyaşına rağmen o doğayı talan etmektir.

O cennet koyunu Beşli Çete’ye üç kuruş para için peşkeş çekmektir. Kalibresizlik budur, beyefendi. Çiftçi, emekli, bu ülkenin gençleri yurt bulamazken, ekmek bulamazken yazlık sarayına milyarlarca lira para ayırmaktır.

Kalibresizlik budur. Sen, kalibreyi otellerinle, paranla, Aydın Ayaydın’ın Beykoz’daki konaklarıyla ölçüyorsun. Ben ise emekle, ahlakla, namusla, şerefle ölçüyorum.”