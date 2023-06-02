Meclis’te Karadeniz işgali. İşte Karadenizli milletvekillerinin tam listesi

Türk siyasetinde Doğu Karadenizli vekil sayısı son günlerde tartışılmaya başlandı. Hatta sosyal medyada mizahsen hesapların “Karadenizlilere siyaset yasaklansın” söylemleri günlerce konuşuldu.

HaberErk’te yer alan habere göre, 14 Mayıs seçimlerinden sonra belirlenen milletvekillerine baktığımızda yine Doğu Karadenizli vekillerin etkisi görülüyor. Haberimizde 28. Dönemde TBMM’ye vekil olarak seçilen; Trabzon, Rize, Artvin, Bayburt, Ordu ve Giresun doğumlu milletvekillerini inceledik. Ayrıca önceki dönemlerle bir kıyaslama yapıldı. Detaylar şöyle:

1991-2002 yılları arasında Mesut Yılmaz’ın ANAP Genel Başkanlığı yaptığı dönemde özellikle Şanlıurfa, Diyarbakır gibi doğu illerinde Rizeli İl Başkanlarının atanması dikkat çekmiş, eleştirilmişti.

Bu durumun siyasette denetim mekanizmasını sekteye uğrattığını görüyoruz. Dolayısıyla taraflar birbirlerinin yanlışlarını kapatarak uzun vadede olumsuz sonuçlara sebep oluyorlar. “Hemşeri kayırma” anlayışı nedeniyle özellikle işe alımlarda “torpillerin” had safhaya ulaştığı görülüyor. Erdoğan bu eleştirilere dayanamamış seçim propagandaları sırasında “mülakatı kaldıracağız” demişti. Seçimler bitti henüz iktidar kanadından bu konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

TRABZONLU BAKANLAR 27. DÖNEME DAMGA VURDU

Geçtiğimiz dönemde özellikle Trabzonlu bakanlar çok eleştirilmişti. 27. Dönem Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde 18 bakanın 5’i Doğu Karadenizli; 5 bakanın 4’ü ise Trabzonlu idi.

1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Bayburt

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Trabzon

3- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Trabzon

4- Ticaret Bakanı Mehmet Muş Trabzon

5- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Trabzon

28. DÖNEMDE MECLİSE GİREN KARADENİZLİ VEKİLLERİN SAYISI 49!

İşte Meclis’e giren Karadenizli milletvekilleri

1- 28. Dönemde TBMM’nin en genç milletvekili Zehranur Aydemir aslen Rizelidir. AKP’den Ankara 1. Bölge Milletvekili olarak Meclis’e girdi.

2- Trabzonlu Koray Aydın, Ankara 1. Bölge’den İYİ Parti Milletvekili olarak Meclis’e girdi.

3- Bayburtlu Vedat Bilgin, Ankara 2. Bölge’den AKP Milletvekili olarak Meclis’e girdi.

4- Artvin Yusufeli doğumlu Faruk Çelik AKP Artvin milletvekili

5- Artvinli Uğur Bayraktutan CHP Artvin milletvekili

6- Bülent Tezcan Havza Samsun doğumludur. CHP Aydın milletvekili olarak meclise girdi.

7- Orhan Ateş Bayburtlu AKP Bayburt Milletvekili

8- Bursa 2. Bölge AKP milletvekili Mustafa Varank Trabzonlu.

9- Bursa 2. Bölge CHP milletvekili Cemalettin Kani Torun Artvinli.

10- Bursa 2.Bölge İYİ Parti Milletvekili Hasan Toktaş Trabzonlu.

11- AKP Giresun Milletvekili Nazım Elmas Giresunlu

12- AKP Giresun Milletvekili Ali Temür Giresunlu

13- CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Giresunlu

14- MHP Giresun Milletvekili Ertuğrul Gazi Konal Giresunlu.

15- Gümüşhaneli Celalettin Köse AKP Gümüşhane Milletvekili

16- Gümüşhaneli Musa Küçük MHP Gümüşhane Milletvekili

17- İstanbul 1. Bölge AKP Milletvekili Hasan Turan Giresunlu

18- İstanbul 1. Bölge’den AKP Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut Rizeli

19- İstanbul 1. Bölge’den AKP Milletvekili Hulki Cevizoğlu Giresunlu

20- Birol Aydın CHP İstanbul 1. Bölge’den Milletvekili Gümüşhaneli

21- Hasan Karal CHP İstanbul 1. Bölge’den Milletvekili Rizeli

22- Cemal Enginyurt CHP İstanbul 1. Bölge’den Milletvekili Ordulu

23- Selim Temurci İstanbul 1. Bölge CHP Milletvekili Rizeli

24- Süleyman Soylu AKP İstanbul 2. Bölge’den Milletvekili Trabzonlu

25- Gökan Zeybek CHP İstanbul 2. Bölge’den Milletvekili Bayburtlu

26- Numan Kurtulmuş İstanbul 2. Bölge’den Milletvekili Ordulu

27- Bayram Şenocak İstanbul 3. Bölge’den Milletvekili Trabzon Of

28- Mustafa Yeneroğlu İstanbul 3. Bölge’den Milletvekili Bayburtlu

29- Turan Taşkın Özer İstanbul 3. Bölge’den Milletvekili Rize – Hopa

30- İsmail Faruk Aksu İstanbul 3. Bölge’den Milletvekili Ordu – Ünye

31- Ersin Beyaz İstanbul 3. Bölge’den Milletvekili Gümüşhane

32- Yüksel Taşkın İzmir 1. Bölge’den CHP Milletvekili Rizeli

33- Sami Çakır AKP Kocaeli Milletvekili Trabzon – Of

34- Hasan Bitmez CHP Kocaeli Milletvekili Giresun Alucra

35- Kadem Mete Muğla AKP Milletvekili, Rize İYİDERE

36- İbrahim Ufuk Kaynak AKP Ordu Milletvekili Trabzonlu

37- Mustafa Hamarat AKP Ordu Milletvekili Ordulu

38- Seyit Torun CHP Ordu Milletvekili Ordulu

39- Mustafa ADIGÜZEL CHP Ordu milletvekili Ordulu

40- Naci Şanlıtürk MHP Ordu Milletvekili Ordulu

41- Muhammed Avcı AKP Rize Milletvekili Rizeli

42- Harun Mertoğlu AKP Rize Milletvekili Rizeli

43- Tahsin Ocaklı CHP Rize Milletvekili Rizeli

44- Mehmet Muş AKP Samsun Milletvekili Trabzon – Sürmene

45- Adil Karaismailoğlu AKP Trabzon Milletvekili – Trabzonlu

46- Mustafa Şen AKP Trabzon Milletvekili – Trabzonlu

47- Yılmaz Büyükaydın AKP Trabzon Milletvekili – Trabzonlu

48- 4Sibel Suiçmez AKP Trabzon Milletvekili – Ankara doğumlu olan Suiçmez aslen Trabzonludur.

49- Yavuz Aydın AKP Trabzon Milletvekili – Trabzonlu