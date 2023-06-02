Koltuk sevdasından sonra oda sevdası: AKP'li vekiller mecliste birbirlerine girdi

TBMM'de odalarını seçmeye çalışan AKP'li vekiller "oda kapma" krizi yaşadı.

Koltuk sevdasından sonra oda sevdası: AKP'li vekiller mecliste birbirlerine girdi

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM), 28. Yasama Dönemi bugün yemin töreniyle başladı.

Kura çekiminin ardından Milletvekilleri de yeni odalarına yerleşti. Göreve devam edecek grup başkanvekilleri ile yeni göreve gelen AKP'li isimler arasında "oda kapma" krizi yaşandı.

T24'ten Eray Görgülü'nün haberine göre; grup başkanvekilleri arasında göreve devam edecek olan Muhammed Emin Akbaşoğlu ve Özlem Zengin’in mevcut odalarında devam etmesi, yeni gelecek olan eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Leyla Şahin Usta ve Bahadır Yenişehirlioğlu’nun ise diğer odalar için kuraya girmesi konusunda anlaşıldı.

Kuranın da usulen yapılacak seçimden sonra çekilmesinin daha uygun olduğu bildirildi. Ancak Muhammed Emin Akbaşoğlu kurayı beklemeden daha geniş olan ve Mustafa Elitaş tarafından boşaltılan odaya önceki gün yerleşti.

GRUP BAŞKANVEKİLLERİNDEN TEPKİ!

Bu durumdan haberdar olan diğer grup başkanvekilleri tepki gösterince aynı günün akşamı Akbaşoğlu, odayı boşaltıp tekrar kendi odasına dönmek zorunda kaldı. Dün çekilen kurada da Elitaş’ın odası Bahadır Yenişehirlioğlu’na, Bülent Turan’ın odası Leyla Şahin Usta’ya, Yılmaz Tunç’un odası da Abdulhamit Gül’e çıktı.

Yenişehirlioğlu'nun, daha geniş olan ve kurada kendisine çıkan Elitaş’ın odasını gönüllü olarak Abdulhamit Gül’e verebileceğini aktarıldı. Bunun üzerine Abdulhamit Gül’e, Elitaş’ın boşalttığı oda verildi.

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