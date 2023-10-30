Meclis’te ortalık birbirine girdi. “Çapsız seviyesiz herif”

TBMM Genel Kurulunda, 12. Kalkınma Planı üzerinde görüşmeler sürerken CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ile AKP Bursa Milletvekili Mustafa Varank arasında ‘çapsız’ tartışma çıktı.

“NEREDE GENEL BAŞKANLARINIZ?”

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AKP Bursa Milletvekili Mustafa Varank yaptığı konuşmada, "Bugün ülkemizin 12. Kalkınma Planı'nı Gazi Meclisimizde tartışırken, muhalefet partilerinin genel başkanları burada yoklar. CHP sıraları boş. Muhtemelen delegelerle oy için görüşmeler yapıyorlar. Hani parlamentoyu güçlendirecektiniz? Nerede genel başkanlarınız? Bırakın genel başkanı Cumhuriyeti kurduğunu iddia eden CHP'nin grup başkanı bile yok" dedi.

“EN ÇOK ÜZÜLDÜĞÜM ŞEY BU TİP ÇAPSIZLARIN BAKAN OLMASI”

Daha sonra söz alan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin çok şeyini eleştirebiliriz; ekonomiyi, adaleti, dış politikayı bu hale getirmesi üzücü ama en çok üzüldüğüm şey bu tip çapsızların bakan olması. Sen benim milletvekili arkadaşlarıma oy pazarlığı yapıyor diyemezsın. seviyesiz bir adamsın" ifadeleri kullanması üzerine TBMM Genel kurulu’nda ‘Çapsız’ tartışması çıktı.

AKP milletvekilleri, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’ın söylemlerinin ardından sıralara vurarak Başarır'a tepki gösterdi.

"BİRBİRİNİZİ KORİDORLARDA DA YUMRUKLADIĞINIZI BİZ GAZETELERDEN OKUYORUZ”

Yeniden söz alan Varank, "Burada bir çapsız arıyorsan aynaya bakman gerekiyor. Ben şu anda bakan değilim, Bursalı hemşehrilerimizin şerefli oylarıyla seçilerek bu Meclis'e geldim, bu kürsüye çıktım. Sizin pazarlık yapmanız sadece pazarlıkta kalmıyor. Birbirinizi koridorlarda da yumrukladığınızı biz gazetelerden okuyoruz. Onun için siz kendinizle uğraşmaya devam edin. Sizin geçen hafta konuştuklarınızı ben bu kürsüden söylemeyeceğim. Cumhuriyetle ilgili söylediklerinizi ben bu kürsüden ifade etmeyeceğim." karşılığını verdi.