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Mediamarkt Türkiye'de bayrak değişimi

Mediamarkt Türkiye'de CEO'luk görevine Faruk Kocabaş getirildi.

Haber Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba - 15:24
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Mediamarkt Türkiye'nin CEO'su değişti

Mediamarkt Türkiye'de bayrak değişimi
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Donanımhaber’de yer alan bilgilere göre, Mediamarkt Türkiye’de CEO’luk koltuğunda bayrak değişimi yaşandı.

CEO’luk görevine Faruk Kocabaş getirildi.

Faruk Kocabaş, Mediamarkt Türkiye’de ilk olarak 2016 yılında Satınalmadan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi (CPO) görevi üstlenmişti. Sonrasında Ticaretten Sorumlu İcra Kurulu Üyesi (CCO) olarak devam etti. Şirketten yapılan açıklamaya göre, markanın pazar liderliği yolculuğunda büyük katkılarda bulundu. Strateji belirlenmesi, kategori yönetimi, satın alma, fiyatlandırma, satış sonrası operasyonlar, lojistik, talep planlaması ve ticari pazarlamadan sorumlu olarak görev yapmaktaydı.

BAYRAĞI DEVRALDI

Faruk Kocabaş, CEO’luk koltuğunu Yenal Gökyıldırım’dan devralacak. Yenal Gökyıldırım, MediaMartSaturn Perakende Grubu’nda 12 ülkeden sorumlu Global İcra Kurulu üyesi ve Holding COO’su olarak görev yaptı. Mediamarkt Türkiye’nin en çok tercih edilen çok kanallı elektronik perakendecisi olma vizyonunu kurmuş ve hayata geçirmişti. Yenal Gökyıldırım, ayakkabı perakendecisi FLO’nun CEO’luğuna geçti.

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