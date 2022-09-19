19 Eylül 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Hassas cildi olanlar aman dikkat

Medikal estetik ve kozmetik uzmanı Ahmet Akın, kış aylarının yaklaştığı şu günlerde ciltlerde yaşanan kuruluklara karşı nemlendiricinin önemine değinerek, “Kış döneminde cildiniz kuruyacağı için daha fazla nem desteği sağlanmalıdır. Seramid ve hyalüronik asit içeren ürünler tercih edilebilir” ifadelerini kullandı.

Haber Giriş: 19 Eylül 2022 Pazartesi - 09:22
Takip Et

Medikal estetik ve kozmetik uzmanı uyardı. Kış aylarının yaklaştığı şu günlerde hassas cildi olanlar aman dikkat

Hassas cildi olanlar aman dikkat
+
Aa
-

İHA’nın haberine göre; Özellikle yaz aylarında güneş havuz ve deniz gibi etkenler ile yıpranan ciltlere kış bakımı yapılmasının erken yaşlanmaya ve cilt erezyonuna karşı etkili bir çözüm olduğuna değinen Medikal estetik ve kozmetik uzmanı Ahmet Akın şu sözleri kullandı:

“HASSASİYET, KAŞINTI VE BUNA PARALEL BAZI CİLT SORUNLARINDAKİ ARTIŞTIR”

“Yaz aylarında yıpranan cildinizin kış başlamadan önce mutlaka bir bakıma ihtiyacı vardır. Kış döneminde cildiniz kuruyacağı için daha fazla nem desteği sağlanmalıdır. Seramid ve hyalüronik asit içeren ürünler tercih edilebilir. Alkol içeren ürün kullanımı, cildin kuruluğunu arttırabilir. Bu konuda dikkat etmek faydalıdır. Ayrıca dudaklardaki kuruma ve çatlamalar için nemlendirici ürünler kullanılmalıdır. Cildimiz bir taraftan bizi dış etkenlerden korurken, bir taraftan da dış dünya ile bağlantımızı sağlayan en büyük organımızdır. Özellikle değişen hava şartlarında cildin ihtiyaçları da değişir. Soğuk hava, kimyasallar, hava kirliliği cildi daha kırılgan hale getirir. En sık yaşanan sorunlar ciltteki aşırı kurumanın sebep olduğu hassasiyet, kaşıntı ve buna paralel bazı cilt sorunlarındaki artıştır”

KIŞ AYLARINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Kapalı ortam ve soğuk havalar da ciltlerin daha fazla kuruduğunu söyleyen Akın, “Bu tür ortamlarda cildinizi bol bol nemlendirin ve bol bol su için. Sıcak suyla yapılan duş yerine ılık suyla duş almaya özen gösterin çünkü sıcak su cilt kutuluğuna neden oluyor” diye konuştu.
 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Doların yıl sonu kaç lira olacağını Selçuk Geçer açıkladı. Cehenneme hoş geldiniz diyerek duyurdu
1
﻿Doların yıl sonu kaç lira olacağını Selçuk Geçer açıkladı. Cehenneme hoş geldiniz diyerek duyurdu
﻿Doların yıl sonu kaç lira olacağını Selçuk Geçer açıkladı. Cehenneme hoş geldiniz diyerek duyurdu
﻿İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun masasındaki anket: AKP'de tarihi kırılma
2
﻿İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun masasındaki anket: AKP'de tarihi kırılma
﻿İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun masasındaki anket: AKP'de tarihi kırılma
﻿Oğuzhan Uğur ve Gökhan Özoğuz Erdoğan'la aynı fikirde olduklarını açıkladılar
3
﻿Oğuzhan Uğur ve Gökhan Özoğuz Erdoğan'la aynı fikirde olduklarını açıkladılar
﻿Oğuzhan Uğur ve Gökhan Özoğuz Erdoğan'la aynı fikirde olduklarını açıkladılar
﻿Karadeniz deniz suyu sıcaklıkları palamutu coşturdu. Görüntülere bakın...
4
﻿Karadeniz deniz suyu sıcaklıkları palamutu coşturdu. Görüntülere bakın...
﻿Karadeniz deniz suyu sıcaklıkları palamutu coşturdu. Görüntülere bakın...
﻿CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a TOKİ yanıtı
5
﻿CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a TOKİ yanıtı
﻿CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a TOKİ yanıtı
﻿Murat Ağırel Kız Kulesi’ne girdi: İlk kez göreceğiniz görüntüler
6
﻿Murat Ağırel Kız Kulesi’ne girdi: İlk kez göreceğiniz görüntüler
﻿Murat Ağırel Kız Kulesi’ne girdi: İlk kez göreceğiniz görüntüler
﻿Hülya Avşar eski eşi ve kızıyla aile fotoğrafı paylaştı
7
﻿Hülya Avşar eski eşi ve kızıyla aile fotoğrafı paylaştı
﻿Hülya Avşar eski eşi ve kızıyla aile fotoğrafı paylaştı
﻿Hatay'da orman yangını 
﻿Hatay'da orman yangını 
﻿Hatay'da orman yangını 
﻿Odunlukta çıkan yangın korkuttu
﻿Odunlukta çıkan yangın korkuttu
﻿Odunlukta çıkan yangın korkuttu
﻿Eski milli güreşçi Mustafa Dağıstanlı hayatını kaybetti
﻿Eski milli güreşçi Mustafa Dağıstanlı hayatını kaybetti
﻿Eski milli güreşçi Mustafa Dağıstanlı hayatını kaybetti
﻿Hassas cildi olanlar aman dikkat
﻿Hassas cildi olanlar aman dikkat
﻿Hassas cildi olanlar aman dikkat
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.