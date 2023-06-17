Medrese ahırında asılı bulunan Abdulbaki'nin babası konuştu: Yapılacak bir şey yok, şikayetçi olmayacağız

Şanlıurfa’da 10 Haziran’da kaybolan 12 yaşındaki Abdulbaki Dakak, ailesinin zorla gönderdiği Menzil tarikatına ait medresenin ahırında asılı halde ölü bulundu.

Kursun, Diyanet İşleri Başkanlığı’na kayıtlı olarak faaliyeti bulunmadığı ve resmiyeti olmadığı öğrenildi.

Olayın Türkiye gündemine oturmasının ardından başlatılan soruşturmada yurt kapatıldı.

10Haber’den Hazar Dost’a konuşan Dakak’ın babası Abdullah Dakak, acılı olduklarını belirtirken, “Konuşulacak bir şey yok. Taziyemiz var. Bizi arayıp rahatsız etmeyin” dedi. Şikayetçi olmayacaklarını söyleyen Dakak “Yapılacak bir şey yok” ifadelerini kullandı.