Diyanet’ten kaçak medrese sorusuna akılalmaz yanıt

Şanlıurfa’da medreseye gitmek istemeyen 12 yaşındaki çocuğun intihar ederek hayatını kaybetmesi sonrası tartışmaların odağında olan kaçak yapılarla ilgili Diyanet’in akılalmaz yanıtı ortaya çıktı. Diyanet, kaçak medrese sorusuna yanıt vermekten kaçındı.

Diyanet’ten kaçak medrese sorusuna akılalmaz yanıt

Şanlıurfa’da 12 yaşındaki Abdülbaki Dakak, Menzil cemaatine ait Semerkand Vakfı’nın denetimindeki “medrese”nin yanındaki ahırda asılı olarak ölü bulunmuştu. Dakak’ın ölümünün ardından Kuran kursları ve medreselerin denetimi gündeme geldi.

‘ŞANLIURFA’DA KAÇ MEDRESE VARDIR’

Cumhuriyet gazetesinden Mehmet Oflaz’ın haberine göre, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden Diyanet İşleri Başkanlığı’na “Şanlıurfa’da kaç Kuran kursu vardır? Bu Kuran kurslarının kaçı denetlenmiştir/denetimini kim yapmaktadır? Bu Kuran kurslarında tarikat ve cemaatlerin hâkimiyeti var mıdır? Şanlıurfa’da kaç Medrese vardır? Bu medreselerin kaçı denetlenmiştir/denetimini kim yapmaktadır? Bu medreselerde tarikat ve cemaatlerin hâkimiyeti var mıdır? Medrese açmak yasal mıdır?” sorusu yöneltildi.

DİYANET YANIT VEREMEDİ!

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından verilen yanıtta, “Söz konusu talebiniz ‘Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nun 7. maddesi uyarınca değerlendirmeye alınamamıştır. Bilgilerinize sunarız” denildi.

Söz konusu 7. maddede “Bilgi edinme başvurusu, başvurulan kurum ve kuruluşların ellerinde bulunan veya görevleri gereği bulunması gereken bilgi veya belgelere ilişkin olmalıdır” ifadesi bulunuyor.

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