12 yaşındaki çocuk zorla verildiği medresenin yakınında kendini astı. Küçük bir çocuk canına neden kıyar herkesin aklına aynı şey geldi

Şanlıurfa’da 12 yaşındaki Abdülbaki Dakak’tan birkaç gündür beri haber alınamıyordu. Sabah saatlerinde okula gitmek için evden ayrılan Dakak, bir daha eve dönmeyince ailesi emniyet ekiplerine kayıp ihbarında bulunmuştu. Arama çalışmalarının devam ettiği Abdülbaki Dakak’tan acı haber geldi.

12 yaşındaki Dakak, Eyyübiye ilçesi İncirli Mahallesinde ahırda asılı halde bulundu. Dakak’ın cansız bedeni, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılacak. Küçük çocuğun şüpheli ölümüyle ilgili jandarma geniş çaplı soruşturma başlattı.

ZORLA KURAN KURSU’NA GÖNDERİLDİ İDDİALARI

12 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşılırken konuyla ilgili bir takım iddialar da gündeme geldi. İddialara göre Dadak’ın ailesi küçük çocuğu, Diyanet ve müftülüğe bağlı olmayan ve resmi olarak faaliyet göstermeyen bir yatılı Kuran Kursuna vererek köyde bulunan hem ilkokula gitmesini hem de bu Kuran kursunda kalmasını istiyor.

Abdülbaki Dakak, bu Kuran kursunda 1 yıla yakın zamandır kaldığı ancak sürekli burada kalmak istemediğini belirtiliyor.

Zorla Kuran kursuna gönderilen çocuğun cansız bedeni ise yatılı olarak kalmış olduğu medrese bahçesine çok yakın olan bir ahırda bulunuyor. Çocuğun burada intihar ettiği bildiriliyor.

Kaybolan çocuğun tüm köye ve yerel basına bildirilmesine rağmen, aramalar sırasında Kuran kursuna çok yakın olan bir ahıra neden hemen bakılmadığı sorusuna yanıtı aranıyor.

Öte yandan Kuran kursunun hangi cemaate bağlı olduğu, burada kalanların yeme, içme ve diğer ihtiyaçlarının kimler tarafından karşılandığı, izinsiz nasıl faaliyet gösterdiği sorularının da soruşturmayla yanıt bulması bekleniyor.