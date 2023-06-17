Suriyeliler kendi medreselerini açtı ve Suriye’den gelen din adamları çocukları eğitiyor. Gazeteci Mehmet Yetim’den şok iddia

Şanlıurfa’da 12 yaşındaki Abdülbaki Dakak’ın intihar etmesi sonrası bölgedeki kaçak Kur’an kursaları ve medrese gibi yapılar tartışma konusu oldu. 12 yaşındaki çocuğun Menzil tarikatına bağlı olan kaçak kursta eğitim görmemek için intihar ettiği belirtiliyor.

Suriyeliler kendi medreselerini açtı ve Suriye’den gelen din adamları çocukları eğitiyor. Gazeteci Mehmet Yetim’den şok iddia

Editör: Serkan Talan

Gazeteci Mehmet Yetim bölgedeki kaçak Kur’an kursları ve medreseler ile ilgili çarpıcı bilgiler paylaştı. Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı İlay Aksoy’un Youtube kanalında konuşan Yetim, Suriye’den gelenlerin kendi medreselerini kurduklarına dikkat çeki.

Yetim, Suriye’den gelen sözde din adamlarının çocukları hiçbir denetim olmadan eğittiğini belirterek, Diyanet’in söz konusu yerlerde denetim yapmadığını söyledi.

Yetim, Suriyelilerin açtığı medreselerin Türkiye için bir güvenlik sorunu olduğunun altını çizerek şu ifadeleri kullandı:

"Bunun gibi yüzlerce kaçak medrese var. Diyanet bu yerlerde denetim yapmıyor.

Eş zamanlı Suriye’den gelenler kendi kaçak medreselerini açtı ve yine Suriye’den gelen “din” adamları tarafından çocuklar denetimsiz eğitim almakta.

1970’li yılların sonunda yaklaşık 1,5 milyon Afgan, Rus işgalı ve çatışma sonucunda Pakistan’a sığındı. ABD bu sığımacıların çocuklarını yetiştirip Ruslara karşı “savaşçı” olmaları için kayıtsız, devlet kontrolünden uzak medreseleri finanse edip radikalleştirdi. İlk olarak 200 kayıtsız medrese bulunurken şu an tahmini 37,000 üstünde Pakistan devletine resmen paralel güç olan medrese bulunmakta.

Öğrencilere ücretsiz yemek, sağlık hizmeti, barınma sağlandığı için fakir aileler yatılı olarak bu yerleri tercih ediyor.

Suriyelilerin açtığı medreseler Türkiye için olağanüstü bir güvenlik tehlikesidir ve derhal tümü kapatılmalıdır."

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