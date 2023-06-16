12 yaşındaki çocuğun kendini astığı medresede skandallar zinciri

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde evden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan 12 yaşındaki Abdülbaki Dakak, kaybolduktan 3 gün sonra ölü olarak bulundu. 12 yaşındaki çocuğun kendini asarak intihar ettiği öğrenildi. 12 yaşındaki çocuğun kaçak medresede eğitim aldığı belirtiliyor.

Gazeteci Mehmet Yetim, Abdülbaki Kadak’ın şüpheli ölümü ile ilgili dikkat çeken bilgiler paylaştı. 12 yaşındaki çocuğun 1 yıldır kaçak medresede eğitim gördüğünü belirterek, son dönemde gitmek istemediğini ailesine söylemesine rağmen zorla götürüldüğünü söyledi.

Yetim, Flash Haber TV'de Begümhan Aydoğan'a yaptığı açıklamada küçük çocuğun daha önce kaçak medreseden kaçtığını ancak ailesinin yeniden teslim ettiğini söyledi.

KİMSE “BİNA MÜHÜRLENMELİ” DEMEDİ

Yetim, yaptığı açıklamalarda dikkat çeken ayrıntılar paylaştı. 12 yaşındaki çocuğun intiharına rağmen kaçak kursun 14 Haziran tarihi itibariyle açık kaldığına ve mühürlenmediğine dikkat çekerek olayı araştıranlara tepki gösterdi. Yetim, Şanlıurfa İl Müftülüğü’nün kaçak medresenin kendilerine ait olmadığını açıklayarak olayı üstlerinden atmayı amaçladığını söyledi. Yetim, söz konusu kaçak yapıda 20’den fazla çocuğun eğitim gördüğünü vurguladı.

BELEDİYE TADİLAT YAPIP TESLİM ETTİ

Mehmet Yetim, kaçak medresenin Eyyubiye Belediyesi tarafından teslim edildiğini söyledi. Yetim, söz konusu yapının eski bir cami olduğunu ve 2018 yılında gerekli tadilatlar yapılarak teslim edildiğini vurguladı. Söz konusu kaçak medresede eğitim verenlerin Menzil Tarikatı mensubu olduğu iddia ediliyordu.