Medya dünyasında bomba transfer. Uğur Dündar artık TV100 ekranlarında

Yeni yayın döneminde çok önemli transferlere imza atan tv100, Türk basınının en önemli isimlerinden birini transfer etti. Duayen gazeteci ve televizyoncu Uğur Dündar artık tv100 ekranlarında olacak.

Uğur Dündar, tv100 ekranlarında her cumartesi gecesi saat 20:00'de "Uğur Dündar'ın Panoraması' isimli programla ekrana gelecek. İlk program 7 Ocak'ta yayımlanacak.

Tarafsız ve doğru haberciliğin tek adresi tv100, yeni yayın döneminde çok önemli isimleri bünyesine katmaya devam ediyor. Birbirinden önemli ekran yüzleri ve televizyoncuları bünyesine katan tv100, usta gazeteci Uğur Dündar'la anlaştı.

Uğur Dündar, artık son dönemde siyasetin, ekonominin ve magazinin gündemini belirleyen haber ve yayınlara imza atan "Türkiye'nin yeni yüzü" tv100'de. Meslekte 52 yılı geride bırakan duayen gazeteci Uğur Dündar, cumartesi geceleri tv100 izleyicileri ile buluşacak.

7 Ocak’tan itibaren her cumartesi gecesi saat 20.00’de “Uğur Dündar’ın Panoraması” adlı programla ekrana gelecek olan Dündar, güncel ve siyasi gelişmeleri yorumlayacak.

tv100, yeni yayın döneminde önümüzdeki günlerde yine adından sık sık söz ettirecek.