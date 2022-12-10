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Uğur Dündar gazetesinin internet sitesine sitem etti. TELE1 mesajı attı

Gazeteci Uğur Dündar, yazısını internet sitesinin manşetinde yer vermeyen Sözcü’ye sitemde bulundu.

Haber Giriş: 10 Aralık 2022 Cumartesi - 10:52
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Usta gazeteci Uğur Dündar gazetesinin internet sitesine sitem etti. TELE1 mesajı attı

Uğur Dündar gazetesinin internet sitesine sitem etti. TELE1 mesajı attı
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Dün Sözcü Gazetesi’ndeki köşesinde “İnsanlık suçlarını ortaya çıkaran gazetecilerin başlarına neler geliyor?” başlıklı bir yazı kaleme alan usta gazeteci Uğur Dündar , yazısının TELE 1’de yayınlandığını görünce bir tweet attı.

“Gazetemin internet sitesinin esirgediği desteği TELE1 TV ve değerli meslektaşım Namık Koçak veriyor. Mesleki dayanışmaya teşekkürler...” diyen Dündar, yazılarına gazetesinin internet sitesinde gerekli yer verilmediğini düşündüğü için böyle bit tweet attığı öğrenildi.

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