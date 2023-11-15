Megan Fox'tan yürek yakan itiraf

Megan Fox, yeni şiir kitabında özel hayatıyla ilgili çarpıcı itiraflar da bulundu. 10 haftalık hamileliğinin kaybıyla ilgili yaşadıklarını anlattı.

Megan Fox'tan yürek yakan itiraf

Hayatı hakkında kitap çıkaran ünlüler kervanına Megan Fox da katıldı. Güzel yıldız, biraz hayal gücünü kullanarak ama daha çok kendi hayatından ilham aldığı şiirlerini Pretty Boys Are Poisonous adlı kitapta topladı.

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Brian Austin Green ile evlenip boşanan bir süredir de Machine Gun Kelly ile nişanlı olan 37 yaşındaki oyuncu, kitabında hamile kaldığını ancak karnındaki kızı 10 haftalıkken düşük yaptığını da kitabında duygu dolu dizeler eşliğinde anlattı.

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Megan Fox, geçen hafta da konuk olduğu Good Morning America adlı sohbet programında bu konuda bir açıklama yapmıştı. Eski eşi Brian Austin Green ile evliliğinden üç çocuk annesi olan Megan Fox, henüz doğmamış kızıyla vedalaşmasının hayatı boyunca yaşadığı hiçbir şeye benzemediğin anlattı.

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