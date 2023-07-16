Hollywood yıldızı Megan Fox'un vahşi pozlarını görenler büyülendi. Nişanlısından bomba yorum geldi

2010-2021 yılları arasında evli kaldığı Brian Austin Green ile ayrılan Fox'un Instagram detoksu bitti. Fox minik bikinisiyle öyle pozlar verdi ki nişanlısı Machine Gun Kelly bu pozlara dayanamadı.

Hollywood yıldızı Megan Fox'un vahşi pozlarını görenler büyülendi. Nişanlısından bomba yorum geldi

Megan Fox, Midnight In The Switchgrass' filminin setinde tanıştığı rapçi Machine Gun Kelly ile yaşadığı çalkantılı ilişkiyle sık sık magazin gündemine geliyor.

megan-fox-swimsuit-illustrated-shoot-1.jpg

Bir süre sosyal medyaya ara veren Fox'un dönüşü muhteşem oldu. Minicik bikinisiyle geniş bir ağaç dalına çıkan Fox "Orman benim en eski arkadaşımdır" notuyla pozlarını paylaştı.

640xauto-1-001.webp

Vücudunu sergilemekten çekinmeyen ünlü isim pozlarıyla olay oldu. Megan Fox'a nişanlısından ise yanıt gecikmedi. Machine Gun Kelly bu iddialı pozlara "Vahşi bir hayvan böyle görünüyorsa, beni hırpalamasına izin verirdim" yazdı.

ekran-goruntusu-2023-07-16-123433.png

megan-fox-swimsuit-illustrated-shoot-5.jpg

İlgili Haberler
Megan Fox ve nişanlısı barışma tatiline çıktı
Öne Çıkanlar
Aspartam nedir? Aspartam kanserojen midir?
Aspartam nedir? Aspartam kanserojen midir?
AKP’nin alkışımızı yarım bırakan projesi
AKP’nin alkışımızı yarım bırakan projesi
Akaryakıta zam mı geldi? Benzin ve mazot ne kadar kaç TL oldu?
Akaryakıta zam mı geldi? Benzin ve mazot ne kadar kaç TL oldu?
Sahte diplomalı Suriyeliler
Sahte diplomalı Suriyeliler
Devletin hazinesini kim boşalttı? Maaşlara zam yapmayanlar hazine boş diyor
Devletin hazinesini kim boşalttı? Maaşlara zam yapmayanlar hazine boş diyor
Mustafa Kemal Arıburnu Komutanlığı’ndan ayrılırken yazdığı veda yazısında bakın ne diyor
Mustafa Kemal Arıburnu Komutanlığı’ndan ayrılırken yazdığı veda yazısında bakın ne diyor
Son Haberler
Müzekart’ın ücreti değişmedi: 60 lira Kültür Sanat
Müzekart’ın ücreti değişmedi: 60 lira
Trabzon Havalimanı S.O.S veriyor: 1957 yılında açılan pistte 'kırmızı kil' tehlikesi Güncel
Trabzon Havalimanı S.O.S veriyor: 1957 yılında açılan pistte 'kırmızı kil' tehlikesi
İstanbul’da kuyumcudan servet çalıp kaçtılar. Sadece 1 dakika sürdü Yaşam
İstanbul’da kuyumcudan servet çalıp kaçtılar. Sadece 1 dakika sürdü
Yapım ve Dönüşüm Ofisleri yarın açılıyor! Deprem bölgesinde hizmet verecekler Güncel
Yapım ve Dönüşüm Ofisleri yarın açılıyor! Deprem bölgesinde hizmet verecekler
1,5 ayda 82 kişi deniz, göl ve göletlerde boğuldu Güncel
1,5 ayda 82 kişi deniz, göl ve göletlerde boğuldu
MasterChef eleme adayları kimler oldu? MasterChef All Star 28 bölüm fragmanı yayınlandı mı? Keşfet
MasterChef eleme adayları kimler oldu? MasterChef All Star 28 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Egzamayı iyileştiriyor kabızlığı giderir Şifalı Bitkiler
Egzamayı iyileştiriyor kabızlığı giderir