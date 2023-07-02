Meğer kansere neden oluyormuş. Sağlıklı sandığınız ürünlere dikkat

Sağlıklı sanılan bazı ürünlerin sanıldığı kadar masum olmadığı ortaya çıktı. Daha çok kola ve meyveli yoğurtta kullanılan aspartamın kanser yapıcı etkisi olabileceği ifade edildi.