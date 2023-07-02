Meğer kansere neden oluyormuş. Sağlıklı sandığınız ürünlere dikkat

Sağlıklı sanılan bazı ürünlerin sanıldığı kadar masum olmadığı ortaya çıktı. Daha çok kola ve meyveli yoğurtta kullanılan aspartamın kanser yapıcı etkisi olabileceği ifade edildi.

Meğer kansere neden oluyormuş. Sağlıklı sandığınız ürünlere dikkat

Gerçek Gündem’de yer alan habere göre; Dünya Sağlık Örgütü'nün aspartam olarak bilinen yapay tatlandırıcıyı kanserojen madde ilan etmeye hazırlandığı bildirildi.

Aspartam Dünya Sağlık Örgütü'nün Gıda Katkı Maddeleri Ortak Uzman Komitesi tarafından da incelendiği ifade edildi.

Komite, Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı'nın aspartam hakkındaki kararını açıklayacağı gün olan 14 Temmuz'da sonuçları yayımlanacağı bildirildi.

ASPARTAM NERELERDE KULLANILIYOR?

Şeker yerine kullanılan aspartam, kola ve diyet içeceklerin çoğunda, meyveli yoğurt ve sütlerde, kahvaltılık gevreklerde, hazır tatlılarda, diyabet hastalarının tükettiği birçok gıdada ve ketçap gibi soslarda kullanılıyor.

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