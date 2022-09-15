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  • Meğer Sadakatsiz'in Volkan'ı Caner Cindoruk'un yeteneği genetikmiş! Tüm ailesi kendisi gibi oyuncuymuş

Meğer Sadakatsiz'in Volkan'ı Caner Cindoruk'un yeteneği genetikmiş! Tüm ailesi kendisi gibi oyuncuymuş

Hayranlıkla izlenen Sadakatsiz dizisinin başrol oyuncusu Caner Cindoruk, dizide hırslı bir mimar olan Volkan karakterini canlandırıyor. Sevilen oyuncu Caner Cindoruk'un ailesini de oldukça yakından tanıdığınızı biliyor musunuz? Yetenekli oyuncunun ailesi hakkında bilinmeyenleri duyunca çok şaşıracağınıza eminiz. İşte tüm detaylar...

Haber Giriş: 15 Eylül 2022 Perşembe - 10:53
Son Güncelleme: 15 Eylül 2022 Perşembe - 11:20
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Meğer Sadakatsiz'in Volkan'ı Caner Cindoruk'un yeteneği genetikmiş! Tüm ailesi kendisi gibi oyuncuymuş

Meğer Sadakatsiz'in Volkan'ı Caner Cindoruk'un yeteneği genetikmiş! Tüm ailesi kendisi gibi oyuncuymuş
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Sadakatsiz dizisinin Volkan'ı Caner Cindoruk, dizideki performansıyla izleyicilerden tam not alıyor. Caner Cindoruk'un oyunculuğunun bu kadar beğenilmesi başarılı bir oyuncu olmasına bağlı. Başarısının en büyük kaynağı ise oyunculuğun genlerinde bulunması yani ailesinde çok sayıda oyuncu yer alması. Gelin, Cindoruk ailesinin bilinmeyen detaylarına birlikte göz atalım...

CANER CİNDORUK

Adana'da dünyaya gelen oyuncu, 18 yaşındayken Fehim Paşa Konağı isimli tiyatro oyunuyla ilk kez profesyonel olarak seyircilerin karşısına çıkmış. Caner Cindoruk, okul yaşamında her defasında sahneye çıkmış. Tiyatro oyunları, müzikaller, diziler ve filmler ile televizyon dünyasında yer alan Cindoruk; Yaprak Dökümü, Hanımın Çiftliği, Muhteşem Yüzyıl Kösem ve Sadakatsiz başta olmak üzere 12 dizi, 10 film ve sayısız tiyatro oyununda yer almış. Aynı zamanda tiyatro yönetmenliği de yapmış.

TANER CİNDORUK

Kardeşi Caner Cindoruk gibi Adana'da dünyaya gelen Caner Cindoruk, kameraların karşısına Öyle Bir Geçer Zaman Ki isimli dizi ile geçmiş. Hâlen Adana Şehir Tiyatroları'nın oyuncu kadrosunda yer alan Cindoruk, şiir de yazıyormuş. Oyunculuk dışında babası gibi yazarlık da yapan Cindoruk, şimdiye kadar beş film ve dizide izleyicilerinin karşısına geçmiş.

MÜNİR CAN CİNDORUK

Ağabeyleri gibi Adana'da doğan Münir Can Cindoruk, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunuymuş. Sinema, dizi ve film oyuncusu; şimdiye kadar 15'ten fazla dizi ve filmde kameraların karşısına geçmiş. Cindoruk, yeni projelerde de yer alarak sevenlerinin karşısına çıkmaya devam ediyor.

ERDAL CİNDORUK

Caner Cindoruk'un amcası Erdal Cindoruk, seyircilerinin karşısına çok sayıda dizi, film ve tiyatro oyunuyla geçmiş. Ekranların aranan oyuncusu, günümüzde TRT1'de yayınlanan Gönül Dağı dizisinde Hüseyin Kara karakterini canlandırıyor.

ZAFER DORUK

Kardeşi ve çocukları gibi oyunculuk yapmasa da Zafer Doruk, iki kez Orhan Kemal Öykü Ödülü'nü kazanmış. Doruk, her zaman öyküleriyle okurlarından büyük beğeni gören isimlerden biri olmuş.

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