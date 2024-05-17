Köprü ve otoyollara zam yapılınca Cuma trafiği bu hale geldi. Sabah şoku yiyen sürücüler halen yola çıkamadı

Düzenleme: Nilay Abdal
Köprü ve otoyollara zam yapılınca Cuma trafiği bu hale geldi. Sabah şoku yiyen sürücüler halen yola çıkamadı
İstanbul uzun zamandan beri trafik yoğunluk haritasında bu kadar yeşil görüntüyü Cuma gününde görmemişti. Sabahtan saatlerinde şaşırtıcı derecede sakin olan trafik yoğunluğu haftanın son mesai gününde saat 15.00 itibari ile yüzde 31 seviyelerine kadar düştü.

Haftanın son iş gününde işe giderken trafiğe kapılmak istemeyen sürücüler erkenden yol çıkarlardı. Normalde sabahın erken saatleri ve mesai saatlerinin sonuna doğru kilitlenen İstanbul trafiği sabah saatlerinde yüzde 26-27 seviyelerinde ölçülürken mesai saatinin sonuna doğru yüzde 30-35 bazı zamanlarda ise yüzde 40'lı seviyelerde ölçüldü.

ekran-goruntusu-2024-05-17-145303.png

SEBEBİ ZAMLAR OLDU

Köprü ve otoyollara yapılan zamlardan sonra şok yiyen sürücüler yola çıkmadı. İşe gitmek için toplu taşıma araçlarına yöneldi. Sabah saatlerinde normalde yüzde 70-80’ler seviyesinde olan trafik, bu sabah yüzde 26-27 seviyelerinde ölçülmüştü.

ekran-goruntusu-2024-05-17-145303.png

Cuma günü iş yerinden çıkıp eve gitmek isteyen sürücüler İBB trafik yoğunluk haritasını açınca yemyeşil bir görüntü ile karşı karşıya kaldı. Sabahın erken saatlerinde yola çıkan sürücüler boş yollar karşısında şoka girmişti. Sürücüler İstanbul trafiğinin zamlar yüzünden mecburi boşaldığına dair yorumlarda bulundu.

ekran-goruntusu-2024-05-17-145321.png

ZAM YAĞMIŞTI

Kamuda Tasarruf genelgesinin açıklanmasının ardından köprü ve otoyollara zam yağmuru yapılmıştı. Bakan Uraloğlu fiyatların düşük olduğunu ve revize edildiğini açıklamıştı. İlk zam sonrası otomobil geçiş ücretleri 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri için 24 lira olarak belirlenmişti.

Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti 399 liradan, 1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti ise 419 liradan işlem görmeye başladı.

Sürücüler arasında, ardı ardına gelen zamların trafik yoğunluğunu artırabileceği ve vatandaşların bütçelerini olumsuz etkileyebileceği endişesi hakim oldu.

ekran-goruntusu-2024-05-17-152843.png

ekran-goruntusu-2024-05-17-152846.png

ekran-goruntusu-2024-05-17-152849.png

ekran-goruntusu-2024-05-17-152852.png

İlgili Haberler
Uçakta kalbi duran yolcuyu milletvekilinden kritik müdahale
Saat 9.30'da İstanbul'da trafikte eser yok. Bu zam vatandaşın tahammülünün bittiğini mi gösteriyor?
Köprü ve otoyollara zam yapılınca İstanbul trafiği halloldu. İlk şoku yiyen sürücüler yola çıkamadı
Son Haberler
İmamoğlu: Arapça tabelaları yasaklayalım demek popülizm olur. İki yıl önce mücadele edeceğiz demişti Gündem
İmamoğlu: Arapça tabelaları yasaklayalım demek popülizm olur. İki yıl önce mücadele edeceğiz demişti
İnşaattan hırsızlığa tutuklama Gündem
İnşaattan hırsızlığa tutuklama
Mersin'in en güzel ilçesini yapay zeka seçti Yerel Haberler
Mersin'in en güzel ilçesini yapay zeka seçti
Elektrik dağıtım firması çalışanları akıma kapıldı: 1 ölü, 2 yaralı Yerel Haberler
Elektrik dağıtım firması çalışanları akıma kapıldı: 1 ölü, 2 yaralı
Cezası 32 bin 170 lira: Arabasında bulundurmayan yandı Ekonomi
Cezası 32 bin 170 lira: Arabasında bulundurmayan yandı
Yakışıklı Güvenlik’e rakip çıktı: Cilveli Güvenlik Gündem
Yakışıklı Güvenlik’e rakip çıktı: Cilveli Güvenlik
Tekstil fabrikasında yangın Gündem
Tekstil fabrikasında yangın