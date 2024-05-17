Köprü ve otoyollara zam yapılınca Cuma trafiği bu hale geldi. Sabah şoku yiyen sürücüler halen yola çıkamadı

Haftanın son iş gününde işe giderken trafiğe kapılmak istemeyen sürücüler erkenden yol çıkarlardı. Normalde sabahın erken saatleri ve mesai saatlerinin sonuna doğru kilitlenen İstanbul trafiği sabah saatlerinde yüzde 26-27 seviyelerinde ölçülürken mesai saatinin sonuna doğru yüzde 30-35 bazı zamanlarda ise yüzde 40'lı seviyelerde ölçüldü.

SEBEBİ ZAMLAR OLDU

Köprü ve otoyollara yapılan zamlardan sonra şok yiyen sürücüler yola çıkmadı. İşe gitmek için toplu taşıma araçlarına yöneldi. Sabah saatlerinde normalde yüzde 70-80’ler seviyesinde olan trafik, bu sabah yüzde 26-27 seviyelerinde ölçülmüştü.

Cuma günü iş yerinden çıkıp eve gitmek isteyen sürücüler İBB trafik yoğunluk haritasını açınca yemyeşil bir görüntü ile karşı karşıya kaldı. Sabahın erken saatlerinde yola çıkan sürücüler boş yollar karşısında şoka girmişti. Sürücüler İstanbul trafiğinin zamlar yüzünden mecburi boşaldığına dair yorumlarda bulundu.

ZAM YAĞMIŞTI

Kamuda Tasarruf genelgesinin açıklanmasının ardından köprü ve otoyollara zam yağmuru yapılmıştı. Bakan Uraloğlu fiyatların düşük olduğunu ve revize edildiğini açıklamıştı. İlk zam sonrası otomobil geçiş ücretleri 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri için 24 lira olarak belirlenmişti.

Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti 399 liradan, 1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti ise 419 liradan işlem görmeye başladı.

Sürücüler arasında, ardı ardına gelen zamların trafik yoğunluğunu artırabileceği ve vatandaşların bütçelerini olumsuz etkileyebileceği endişesi hakim oldu.