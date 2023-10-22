Mehmet Akif Ersoy İsrail'de canlı yayın sırasında saldırıya uğradı

Editör: İsa Karaarslan

2. haftasını dolduran HAMAS-İsrail savaşındaki gelişmeleri aktarmak üzere bölgeye, İsrail’e giden gazeteci Mehmet Akif Ersoy, bugün canlı yayın sırasında son gelişmeleri aktarmak için yayına girmişti.

Gelişmeleri Tel Aviv’den aktardığı esnada bölgede bulunan bir İsrailli bir şahıs önce Mehmet Akif Ersoy’a hakarette ve fiziki müdahalede bulunup ardından da kameraya müdahale etti.

O müdahaleden sonra yayın kesildi. Ersoy daha sonra sosyal medya hesabından olaya ilişkin “Az önce Habertürk canlı yayınında ilk defa sokakta bu denli yüksek tonda sözlü ve fiziki müdahaleyle karşılaştık.

İsrail aleyhine haber yaptığımızı söyleyerek kameramızı almaya çalıştılar.

Yayını kapattıktan sonra da hakaretler ve saldırı devam etti” açıklamasını yaptı.