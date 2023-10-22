İsrail 3 aşamalı Gazze planını açıkladı

Hamas’ı bitirme adı altında İsrail’in kanlı saldırıları sürerken İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze’de üç aşamalı bir plan öngördüklerini açıkladı.

KAYNAK: Haber Merkezi
İsrail 3 aşamalı Gazze planını açıkladı

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, önceki gün yaptığı açıklamada Gazze Şeridi için üç aşamalı bir plan öngördüklerini, sonuna gelindiğinde İsrail’in bu bölgeye yönelik tüm sorumluluklarının son bulacağını söyledi.

Hamas’ın İsrail’e yönelik 7 Ekim saldırıları üzerine İsrail, Gazze Şeridi’ne yönelik aralıksız bombardıman başlatmış, Filistinli can kaybı 4 binin üzerine çıkmıştı.

gazze1.jpgÜÇ AŞAMALI PLAN

Gallant, Parlamento (Knesset) Dış İlişkiler ve Savunma Komitesi toplantısında yaptığı konuşmada hedefin Hamas’ın askeri ve hükümet yeteneklerini bitirmek, Gazze Şeridi’nde yeni bir ‘güvenlik rejimi’ oluşturarak İsrail’in Gazze’ye yönelik tüm sorumluluğunu tamamen sona erdirmek olduğunu söyledi.

1) Buna göre ilk aşamada Hamas’ı yenmek ve altyapıya zarar vermek için hava bombardımanını kara harekâtı izleyecek.

2) İkinci aşamada direniş cephelerinin ortadan kaldırılması hedefleniyor. Gallant’a göre bu uzun bir süreç olabilir.

3) Üçüncü aşamada ise Gazze Şeridi’nde yeni bir güvenlik rejimi oluşturulması, İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki günlük yaşama dair sorumluluklarına son vermesi, Gazze ve etrafında yaşayan İsrailliler için yeni bir güvenlik gerçekliğinin oluşturulması hedefleniyor.

israilli2.jpgMISIR’A İADE Mİ

İsrail, 2005 yılında Gazze’den çekilmiş olsa da 2.4 milyon kişinin yaşadığı bölgeye yönelik ablukası Uluslararası Kızıl Haç Komitesi tarafından ‘işgalin sürdüğü’ şeklinde yorumlanıyor. Bu durum da İsrail’e Gazze Şeridi’nde günlük yaşamın sürebilmesi için sorumluluklar yüklüyor. Gallant’ın ‘Gazze’ye yönelik sorumluluklarımız sona erecek’ şeklindeki sözleriyle ilgili Fransız AFP ajansına konuşan İsrailli yetkili, ‘Gazze’nin anahtarlarının Mısır’a teslim edilmesinin’ öngörüldüğünü söyledi. Mısır yönetimi, Gazzelilerin yer değiştirmeye zorlanmasına şiddetle karşı çıkarken, savaş sonrası olası bir yükümlülükle ilgili yorumda bulunmamıştı.

israiltank1.jpgBİLGİ NOTU

1948 yılında İsrail devletinin kurulması ve Birinci Arap-İsrail Savaşı’nın ardından Gazze 1949’da Mısır tarafından işgal edilmişti. 1967’deki Üçüncü Arap-İsrail Savaşı’nda Mısır işgalinin yerini İsrail işgali almıştı.

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