Emniyet Genel Müdürü'nden adaylık iddialarına yanıt

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ın AKP'den milletvekili olacağına ilişkin iddialar sonrası Aktaş'tan açıklama geldi.

Aktaş, "Dün olduğu gibi bugün de görevimizin başındayız. Fitne amaçlı girişimleri püskürtmeye de kararlıyız" dedi.

T24 yazarı Tolga Şardan, Aktaş'ın talebini, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya ilettiğini ve "benden haber bekle" yanıtını aldığını iddia etmişti.

Aktaş yazılı açıklamasında, "Genel Müdürlük yapma şerefine nail olduğum Türk Polis Teşkilatımıza ve şahsıma yaklaşımı malul ve malum olan bir internet sitesi yazarı tarafından kaleme alınan yazı tümüyle maksatlıdır ve 178 yıllık şanlı maziye sahip Polis Teşkilatımız içinde fitne çıkarmaktan başka bir amaca hizmet etmemektedir" ifadelerini kullandı.

İddiayı bir provokasyon girişimi olarak nitelendiren Aktaş, "Bugüne kadar bizleri hedef alan provokasyon girişimleri gibi bu iddialar da sayısız başarılara imza attığımız terörle ve suçla mücadelemizde bizleri asla durduramayacak ve geri döndüremeyecektir. Dün olduğu gibi bugün de görevimizin başındayız. Fitne amaçlı girişimleri püskürtmeye de kararlıyız" dedi.