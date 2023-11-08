Mehmet Ali Erbil trafik kazası geçirdi. Lüks arabası hurdaya döndü

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, Yeniköy'deki evine giderken trafik kazası geçirdi. Arabasında ağır hasar meydana gelen Erbil'in sağlık durumu iyi.

Gizem Ertürk
Mehmet Ali Erbil trafik kazası geçirdi. Lüks arabası hurdaya döndü

Son günlerde kendisinden 40 yaş küçük sevgilisiyle olaylı şekilde biten ilişkisiyle gündeme gelen Mehmet Ali Erbil, Yeniköy'deki evine giderken korkunç bir kaza geçirdi. Şovmenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

mehmet-ali-erbil-trafik-kazasi-gecirdi-16510828-7364-m.jpg

ARABASI HURDAYA DÖNDÜ

Ünlü şovmenin geçirdiği korkunç kazada son model arabası hurdaya döndü. Gece yarısı meydana gelen kazadan sağ kurtulan ve durumu iyi olan Mehmet Ali Erbil, olayla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

mehmet-ali-erbil-trafik-kazasi-gecirdi-16510828-9592-m.jpg

40 YAŞ KÜÇÜK AŞKIYLA AYRILDI

Geçtiğimiz yıllarda kaçış sendromu nedeniyle hastanede aylarca yoğun bakımda yatan Mehmet Ali Erbil, uzun süredir yer aldığı projelerde ve özel hayatıyla gündemde. Kolpaçino 5 filminde rol alan Erbil, geçtiğimiz aylarda kendisinden 40 yaş küçük Gülseren Ceylan ile aşk yaşamıştı. Sevgilisine evlilik teklifi eden Erbil, kısa süre sonra ayrılmıştı.

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 143. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 143. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Şener Üşümezsoy yeni depremin kaç büyüklüğünde olacağını açıkladı
Şener Üşümezsoy yeni depremin kaç büyüklüğünde olacağını açıkladı
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğraflar!
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğraflar!
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 7 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 7 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
Büyükekşi nasıl tarihe geçti. Hayatımda böyle şey görmedim. Gürel Yurttaş yazdı
Büyükekşi nasıl tarihe geçti. Hayatımda böyle şey görmedim. Gürel Yurttaş yazdı
MasterChef All Star 142. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 142. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Alo 170'te EYT yoğunluğu: 10 ayda 25 milyon çağrı Gündem
Alo 170'te EYT yoğunluğu: 10 ayda 25 milyon çağrı
Balıkesirspor'da Demirtaş dönemi kısa sürdü Spor
Balıkesirspor'da Demirtaş dönemi kısa sürdü
NASA 'yeni bir çağın başlangıcı' diyerek duyurdu. Euclid eleskobu çekti Dünya
NASA 'yeni bir çağın başlangıcı' diyerek duyurdu. Euclid eleskobu çekti
Fenerbahçe'nin Ludogorets maçı kadrosu açıklandı. Sürpriz Cengiz Ünder kararı Spor
Fenerbahçe'nin Ludogorets maçı kadrosu açıklandı. Sürpriz Cengiz Ünder kararı
Bahar Candan ve Nihal Candan da milleti soymuş. Dolandırma yöntemleri ağızları açık bıraktı Gündem
Bahar Candan ve Nihal Candan da milleti soymuş. Dolandırma yöntemleri ağızları açık bıraktı
Aklına koymak deyiminin anlamı nedir? Atasözleri ve Deyimler
Aklına koymak deyiminin anlamı nedir?
Üç Kız Kardeş 62. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman? Magazin
Üç Kız Kardeş 62. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?