Survivor Yiğit Poyraz ve Yasmin Erbil dudak dudağa. Sosyal medya sallandı

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozlarla gündeme geliyordu. Ancak Yasmin bu sefer bambaşka bir olayla magazin gündemine geldi.

İLİŞKİLERİNİ BİR SÜREDİR GÖZLERDEN UZAK YAŞIYORLARDI

Mehmet Ali Erbil ile Nergis Kumbasar'ın kızı olan Yasmin Erbil'in doğum gününde arkadaşları ve sevgilisiyle keyifli bir gece geçirdi.

Son dönemde pozlarıyla dikkat çeken Erbil bir süredir gözlerden uzak tutmaya çalıştığı sevgilisiYiğit Poyraz ile samimi anlar yaşadı.

DUDAK DUDAĞA ÖPÜŞTÜKLERİ ANLARI PAYLAŞTILAR

Arkadaşlarının arasında dudak dudağa görüntülenen Erbil'in o anları sosyal medyada da gündeme geldi. İkiliyi bazı takipçileri çok yakıştırırken bazıları da yakıştırmadı.