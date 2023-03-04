Yasmin Erbil'den sarmaş dolaş aşk pozu

Mehmet Ali Erbil'in Nergis Kumbasar'dan olan kızı Yasmin Erbil, bir süredir birlikte olduğu eski Survivor yarışmacısı Yiğit Poyraz ile aşk pozunu Instagram hesabından paylaştı. Fotoğrafa çiftin takipçilerinden adeta yorum yağdı.

Takipçileri çifte, "Ne kadar tatlı bir kadın canım poyrazım Allah sizi hiç ayırmasın", "Çook güzelsiniz easymoneypoyraz", "asiri asiri tatlisiniz" gibi yorumlar geldi.

Yasmin Erbil, Poyraz Yiğit'e olan hislerini paylaştığı fotoğrafa "Bugün seven sevdiğine sevdiğini söylesin. sorumluluk bende!!!" notunu düştü.