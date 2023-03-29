Mehmet Büyükekşi taraftardan özür diledi

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Hırvatistan'a 2-0 yenildiğimiz EURO 2024 Elemeleri D Grubu ikinci maçı sonrası açıklamalarda bulundu.



"İDDİALIYIZ"

Büyükekşi maç değerlendirmesinde, "Bursa'ya ve Bursa seyircisine teşekkür ediyoruz. 11 yıl sonra onlarla bir araya geldik. Bu güzel günde kazanmak istiyorduk ama maalesef rakibimiz daha şanslıydı. Özellikle 9 tane gol pozisyonuna girdik ama yapamadık. Rakibimiz 5 pozisyona girdi ve iki gol attılar. Dünya üçüncüsü olan, FIFA sıralamasında 7. olan bir takıma kaybettik. Avrupa Şampiyonası'na katılma konusunda iddialıyız. Bundan sonraki grup maçlarımızda rakiplerimizi yenerek yolumuza devam etmek istiyoruz. Bu mübarek günlerde halkımıza galibiyet hediye etmek istiyorduk ama olmadı. Halkımızdan özür diliyoruz. Yolumuza devam edeceğiz" sözlerini kullandı.