Mehmet Büyükekşi sezonun hayal kırıklığı yaratan hakemini açıkladı

Milliyet gazetesinden Atilla Gökçen’in sorularını yanıtlayan Mehmet Büyükekşi, Atilla Gökçen’in “En büyük hayal kırıklığınız ne” diye sorması üzerine “Ali Palabıyık” cevabını verdi.

“KAYBETME NOKTASINA GELDİK”

Başkan Büyükekşi, Ali Palabıyık hakkında, "Üç maçta öyle büyük hatalar yaptı ki kazanalım derken kaybetme noktasına geldik. Şimdi sezon sonuna kadar maç görevi vermiyoruz. Sonrasını da düşüneceğiz” ifadelerini kullandı.

“AYNI HEYECAN VE SAYGIYLA KUTLARIZ”

Galatasaraylı olduğu hakkında gelen eleştiriler üzerine ise Büyükekşi, "Her takımımızın şampiyonluğunu aynı heyecan ve saygıyla kutlarız. Rekabet güzel bir şeydir. Süper Lig’imizin marka değerini artıracak etkenlerden biri de rekabettir” dedi.