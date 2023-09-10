Mehmet Büyükekşi'den Kuntz açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Teknik Direktör Stefan Kuntz'un geleceği hakkında konuştu.

KAYNAK: AA
Mehmet Büyükekşi'den Kuntz açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile yola devam edeceklerini açıkladı.

Japonya ile 12 Eylül Salı günü hazırlık maçında karşılaşacak A Milli Futbol Takım kafilesi ile birlikte Hollanda'ya gelen Mehmet Büyükekşi, açıklamalarda bulundu.

İşte Büyükekşi'nin açıklamaları;

-Ermenistan galibiyeti 2024 Avrupa Şampiyonası için bize çok büyük avantaj sağlayacaktı, maalesef istediğimiz gibi olmadı. Hedef galip gelip garantilemekti ama yolumuza devam ediyoruz. Bundan sonraki maçlar için avantajımızı koruyoruz. Aynı ciddiyetle üç maçımızı oynayacağız. Ekim ayında önce Hırvatistan daha sonra Letonya ile oynayacağız. O maçlarda gereken sonuçları alıp Avrupa Şampiyonası'na katılacağımıza inanıyorum.

-Abdullah Avcı'nın milli takıma geçmesi gibi bir şey söz konusu değil. Maçtan sonra gereken açıklamaları yaptım. Şu anda Stefan Kuntz ile ilgili bir şey konuşmak doğru olmaz dedim. Puan kaybettiysek hep beraber kaybettik. Şu anda yolumuza devam ediyoruz.

-Hırvatistan maçı, Letonya maçında Stefan Kuntz milli takımın başında olacak. İnşallah en iyisini yapmak için mücadele edeceğiz.

-Takımın durumu gayet güzel. Bir aile ortamı var, dostluk en üst seviyede, hiçbir sıkıntı yok. İnşallah Avrupa Şampiyonası'na katılacağız. Buraya Japonya ile dostluk maçı yapmak için geldik. Japonya şu anda önemli bir çıkış yakaladı. Dünya Kupası'nda son 16'ya kaldı, Hırvatistan'a penaltılarla elendi. Dünya sıralamasında 20. sırada, biz 41. sıradayız. Son maçlarında Almanya'yı 4-1 yendiler. Bu bir dostluk maçı, hedef özellikle Türkiye'den daha güçlü takımlarla maç yapmak. Bu maçı yaparken de özellikle Hırvatistan ve Letonya karşılaşmaları için kendimizden daha güçlü takımlarla oynayıp başarılı olmak. Kasım ayında da Almanya ile dostluk maçı yapmayı planlıyoruz. Avrupa Şampiyonası yolunda daha iyi hazırlanmak için, kendi oyuncularımızın daha güçlü takımlar karşısında neler yapabileceklerini görmek istiyoruz.

(AA)

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