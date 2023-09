Mehmet Büyükekşi'den Süper Kupa açıklaması. Fenerbahçe ve Galatasaray maçı için tarih verdi

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Tivibu Spor'a gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Büyükekşi, İtalya ile ortaklaşa yapılması beklenilen EURO 2032 Avrupa Şampiyonası ve play-off sistemine değindi.

İşte Büyükekşi'nin açıklamaları;



-TFF olarak yapmak istediğimiz şey, başarılı kalıcı kılmak. Bu yüzden akademi konusunu gündeme getirdik. Başarılı ülkelere baktığımızda, hepsinin temeli altyapı. Başkan olduktan sonra 30 kulübün altyapısını önceledik. Hollanda ve Belçika'da kulüpler ve milli takım seviyesinde araştırmalar yaptık. Orada altyapılar 6 yaşında başlıyor. Yurt dışına giden oyuncularımızın neden sık sık sakatlandığıyla ilgili bir yazı okudum. 6 yaşında başlamadıkları için bu sakatlıklar oluyor.

-Avrupa'daki en yaşlı liglerden biriyiz. 28.5 yaş ortalamamız var. 16 ilde, her birinde 20 okulda, 350 öğretmene, çocuklara antrenman yaptırmak için eğitim vereceğiz. Bunun protokolünü Milli Eğitim Bakanlığı ile imzaladık.



-"Bize yakışmaz" sloganıyla futbolumuz için bir kampanya başlatacağız. Yılmaz Erdoğan, Derya Uluğ, Acun Ilıcalı gibi tanınmış isimler, sanatçılar, futbolcular ve başkanlar da buna katılacak. TFF'nin tek başına kampanyası olmayacak. Kulüpler Birliği ile görüştük. Bu kampanyayı kamu spotu haline getireceğiz. Onlarla film olacak. Biraz güleceğiz, biraz üzüleceğiz. Statlarımız boş, dolduracağız. Küfre, şiddete, yabancı madde atmaya değil; stadyumlara güzelliklerin yaşandığı bir yer olması için gelmeliyiz. RTÜK de kamu spotu olması için destek sağlayacak. Gerginlik bitmeli. Sosyal medya ve gazeteler destek verecek.



-Türkiye daha önce 5 sefer Avrupa Şampiyonası için aday oldu ama bunların hepsi olumsuz olarak sonuçlandı. Bu dönemde hem 2028, hem 2032 için aday olduk. İtalya bize bir teklifte bulundu, '2032'ye beraber müracaat edelim şansımız %100 olsun' dediler. UEFA'ya görüşümüzü ilettik, UEFA da olumlu buldu. EURO2032 için İtalya Futbol Federasyonu ile birlikte çalışıyoruz. 2 dakikalık bir film çekiyoruz. 2 Ekim'e kadar hazır olacak. İtalya Futbol Federasyonu, Riva'ya gelecek ve detayları netleştireceğiz. 9 Ekim'de Nyon'da UEFA'nın merkezinde son çalışmalar ve son sunumları yapacağız. 2028 için bir şey olmayacaksa, feragat edeceğiz. 10 Ekim'de ise UEFA açıklama yapacak. Turnuvayı birlikte yapmaya hak kazanırsak, 9 yılımız olacak. 10 şehir, 10 stat bildirdik. Aynı şekil de İtalya 10 şehir ve 10 stat bildirdi. Bunu 5 şehre indireceğiz. Her şey çift, tek olan açılış maçı ve final maçı. Bunların hangi ülkede olacağı belli değil. Her şeyin %50 olması konusunda anlaştık. Final için 80 bin kapasite üstü stat şartı var. Bunu kim sağlarsa, o finali alacak. İki tarafta bu şartı sağlarsa, kura olabilir. İstanbul'da finalin olmasını çok isteriz. İtalya ile çok işbirliğimiz var. Bu ortaklık, bize daha da olumlu getiri sağlayacak.



-Şampiyonlar Ligi için UEFA'dan teşekkür aldık. İstanbul Havalimanı'na final döneminde ilk olarak 1594 uçak inmiş. Türk havacılık tarihi için bir rekor. 11 Haziran'da ise 1749 uçak iniyor ve kalkıyor, bu yeni rekor oluyor. Oteller %90 doldu. 200 milyon dolardan fazla gelir oldu. 2 milyardan fazla insan bu finali izledi. Bu bir maçtı, bunu Avrupa Şampiyonası olarak düşünün.



-Garo Mafyan bir marş hazırlıyor. Şampiyonlar Ligi'ndeki gibi... Süper Lig'in bir marşı olacak ve her maç öncesi çalacak. Süper Lig'e yeni bir logo yapacağız. Şampiyonlar Ligi ile çalışan kişiyle çalışıyoruz.



-Yayın geliri dışında bir ekosistem yaratmamız lazım. Kulüplere 2024-25 sezonu için 1 Milyar TL'lik bir ek gelir yaratacağız.



-İkinci devreden itibaren yarı otomatik ofsayt sistemi devreye girecek. İnsan unsurunu bir nebze daha ortadan kaldırmış olacağız.



-Gençlere en az süre veren ülke Türkiye! 4 dakika süre vermişiz. 23 yaş altı yabancı oyuncular için hiçbir ücret almayacağız. Belki daha sonra yabancı transferlere tedbir alabiliriz, bunu istiyoruz ve kendi aramızda tartışıyoruz.



-Naklen yayında çok aşağılardayız. Marka değerimizi yükseltmek istiyoruz. Bu Play-Off ile mi olur, başka bir şey ile mi olur, çalışıyoruz. Seyir zevki yüksek, insanları sahalara ve televizyon başına daha çok getirmeliyiz. Bunları birlikte yapacağız. Taraflar anlaşırsa, anlaştığımız şirket Hypercube'ten rapor gelirse, Play-Off için oturur konuşuruz. Ekonomik geliri nasıl arttıracağımıza karar vereceğiz. 500 milyon dolarları yakalamak için yeniden ne gerekiyorsa onu yapacağız.

-30 Aralık'ta Süper Kupa'yı oynatmak istiyoruz. Suudi Arabistan ve Abu Dabi kaldı. Fenerbahçe ve Galatasaray da yurt dışında oynanmasını istiyor. Benim amacım kulüplere ek gelir sağlamak.

-Maçların ertelenmesi, bu dört kulübümüzün de yazılı izni alınarak yapılmıştır. Ülke puanı açısından çok önemli maçlardı, bu yüzden yaptık."



-Korsan yayın hırsızlıktır. Bunun için büyük bir yatırım gerekiyor. Nasıl önüne geçeriz diye çalışmalar yapılıyor. Korsan yayın yüzünden kulüplerin geliri düştü.