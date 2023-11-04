Türk halkının sevdasını satan TFF'ye 2 bin yıllık ders! Sedat Kaya yazdı

Medyanın Prometheus'u Sedat Kaya, tüm tepkilere rağmen Süper Kupa Finali'ni Arabistan'da oynatmak isteyen TFF'ye seslendi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Türk halkının sevdasını satan TFF'ye 2 bin yıllık ders! Sedat Kaya yazdı

M.Ö. 260’lardı.
Bir zamanların görkemli kenti Knidos artık yokluk yaşıyordu.
Yıkık, döküktü.
Pers istilasının verdiği zarar yıllardır giderilemiyordu.
Üretim durmuştu.
Şarap, sirke satamıyorlardı.
Halk borç içindeydi.
Tüccarlar, tefeciler halkın sırtına kene gibi yapışmıştı.
Knidoslular nefes almakta bile zorlanıyordu.
İşte o günlerde müthiş bir teklifle karşı karşıya kaldılar.
Teklifi yapan Bitinya kralı Nikomedes’ti.
Nikomedes sanata ve mimariye meraklı bir kraldı.
Gözünü Knidos’un en önemli sanat eseri Afrodit heykeline çevirmişti.
Halkı topladı, teklifini yaptı.
“Eğer Afrodit heykelini bana verirseniz, hepinizin borçlarını karşılayacağım. Kimsenin ne kamuya, ne tüccarlara bir kuruş borcu kalmayacak.”
Knidoslular referanduma gitmeye karar verdiler.
Herkes oyunu kullandı.
Kazanan taraf yüzde 60 ile “hayır” diyenler oldu.
Afrodit heykeli Knidoslular’ın sevgisiydi.
Sevgi satılamazdı.
Bu yüzden Aristoteles “gerçek demokrasi Knidos’tadır” sözünü kullandı.

*. *. *

Aradan 2 bin yıldan fazla zaman geçti.
Türk halkı bugün ekonomik krizle boğuşuyor.
Hayat pahalılığı almış başını gidiyor.
Milyonların tek eğlencesi futbol.
Bu ülkede takım sevgisi her şeyin üstündedir.
Fenerbahçe ve Galatasaraylılar'ın takımlarına sevgisi de
betimsiz bir sevdadır Futbolsever
aç kalır, uykusuz kalır bu sevdadan asla vazgeçmez.
Çünkü bu dünyada bu sevdayı satın alacak para henüz basılmadı.
Ama maalesef futbol federasyonu Türk halkının bu sevdasını sattı.
Ülke futbolunun en prestijli kupasını Suudi Arabistan'a sattı.
Hatırlarsanız, geçen yıl Katar ile pazarlığa oturmuş, 1.5 milyon doları az bulmuştu.
Şimdi söylenen rakam 3 milyon dolar.
Arap çöllerinin petrol zengini şeyhlerinin, emirlerinin eğlenmesi için Süper Kupa 3 milyon dolara peşkeş çekildi.
Üstelik cumhuriyetin 100. Yıldönümünde.
Üstelik her fırsatta cumhuriyeti ve Atatürk'ü karalamaya çalışan Suudi Arabistan'a satıldı.
Hangi vicdan, hangi akıl bunu kabul edebilir.
İki takımın taraftarları isyanda.
Büyük çoğunluk bu maçın kendi ülkemizde oynanmasını istiyor.
Futbolsevere kulak verin ve yol yakınken bu saçmalıktan vazgeçin.
Paraya çok ihtiyacınız varsa IBAN verin.
Bu halk o parayı size toplar.
Çünkü bazı sevdalar betimsizdir.
Ve o sevda satılamaz.
Tıpkı 2000 yıl önce Knidos'ta olduğu gibi.

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