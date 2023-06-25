Mehmet Büyükekşi'nin Beşiktaş planını Gürel Yurttaş açıkladı

Gürel Yurttaş / YENİÇAĞ

Türkiye çok başkan gördü. Futbol Federasyonu'nun başına kimler geldi, kimler geçti.

Çalıştığım gazetelerde ve televizyonlarda eleştirdim onları.

Kötüye kötü, iyiye iyi dedim.

Ama ben böylesini görmedim.

Bu federasyon başkanı resmen Beşiktaş düşmanı!

Mehmet Büyükekşi yani.

Futbolun F'sini bilmeyen şahsiyetin federasyon başkanı olması ayrı bir konu.

Ama açık açık Beşiktaş düşmanlığını ilan etmesi çok başka.

Adam resmen söyledi bunu.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye (ki burada başkanın adı önemli değil. Önemli olan kurum) elini masaya vura vura konuşmasını unutmadık.

Şuradan anlayabilirsiniz. TFF'nin sezon boyu kestiği ceza toplamı yaklaşik 6 milyon TL. Sportmenliğe aykırı hareket vs yöneticilere ceza. Beşiktaş bunun üzerine Büyükekşi'nin kulübü küçük düşürücü beyanları nedeniyle hukuk kuruluna başvuruda bulundu.

"Bizi PFDK'ya sev ediyorsunuz sürekli TFF başkanı da aynı söylemlerde bulunuyor. Sevk edilmesini istedik. Tabii malum sonuç sevk etmediler. Çok adillerse sevk etselerdi. PFDK ceza verir ya da vermez" dedi.

Ama sonuç sıfır!

Bir de sonra Beşiktaş'ın haklı itirazları için "Umurumda değil" demez mi?

Pes!

Nasıl başkan seçildiği zaten ortada. Seçilmeyip de atandığını herkes biliyor.

Beşiktaş'a olan kini bilinen, son olarak Beşiktaş'ın çalışanı olan Meriç Müldür'e bile ceza kesen adamın ne yaptığı ne yapacaklarını gösteriyor.

Ben söyleyeyim. Beşiktaş planı belli. Cezalarla yıldırmaya çalışacak. Hemen her şeyine ceza kestirecek, önünü tıkayacak.

Göreceksiniz önümüzdeki sezon Beşiktaş maçlarında neler neler olacak.

Başkan Ahmet Nur Çebi yönetimiyle birlikte elbette ki elinden gelen mücadaleyi verecek.

Ama bunu nasıl yapacak?

Camianın topuyla tüfeğiyle arkasında olması lazım diye düşünüyorum.

Beşiktaş'ın yeni sezonda işi çok zor.

Yapılacak mücadeleyi şimdiden haber veriyorum.