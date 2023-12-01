Mehmet Büyükekşi'nin son bombası felakete götürür. Bir bu eksikti! Gürel Yurttaş yazdı

Gürel Yurttaş yazdı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Mehmet Büyükekşi'nin son bombası felakete götürür. Bir bu eksikti! Gürel Yurttaş yazdı

Türk futbolunun hali ortada. Kulüplerin de.
Marka değeri diye diye geldiğimiz nokta facia.
"Ayna ayna söyle bana var mı berden güzeli dünyada" diyen masal kahramanı gibiyiz. İkide bir Avrupa'nın sayılı liglerinden birini kendi kendimize tekrar edip diyoruz ama sonuç sıfıra sıfır elde var sıfır.
Ne bizim ligi televizyonda gösteren bir Avrupa ülkesi var. Ne de herhangi bir başarımız.
Son olarak gördünüz işte.
Fenerbahçe 6, Beşiktaş 5 yedi. Galatasaray Manchester'la berabere kalırken kaleci Onana'nın sayesinde aldı bu puanı. Yoksa o da 3 yedi.
Bir de TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi var başımızda.
Zihni Sinir proceleri gibi habire bir şeyler icat edip, çıkıyor ortaya.
O da ondan öncekiler gibi Türk futbolunun marka değeri de marka değeri diye konuşup duruyor.
Kimlerle yapıyor bu proceleri. Yoksa yüksek maaşlarla federasyona doldurduğu futboldan anlamayan adamlarıyla mı?
Şimdi de play off attı ortaya. Sanki yeni icat gibi.
Oysa play off 2011-2012 sezonunda denendi. Neler olduğunu hatırlıyor musunuz? Sonuçları o kadar kötü oldu ki apar topar kaldırıldı.
Bir de yayın ihalesi için HyperCube isimli şirketle çalışıyorlarmış. Bu şirket uzmanmış!
Yayın ihalesinden alınan para yerlerde sürünüyor.
Yıllar önce dünyanın parasıydı. O zaman HyperCube mi vardı?
Kimbilir bu şirkete kaç para ödendi?
Nasıl yükselir yayın parası?
Hakemlere çeki düzen verirsin. Maçlardaki saçma sapan kararların önüne geçersin. Adaleti sağlarsın. Transferlere şartlar getirirsin. Futbolun kalitesini yükseltirsin. Ondan sonra da yayın ihalesinden yüksek para beklersin.
Yabancı bir şirket ne yapacak ki? Hollanda ile Belçika'yı düzenlemişmiş. Hollanda ve Belçika ligi midir hedef?
Maalesef Türk futbolu kötü yönetiliyor.
Ne zaman ki futbolun başına futboldan gelen insanlar gelecek, ancak o zaman düzelir.
Yoksa iş adamından federasyon başkanı seçersen o da böyle yapar işte. Boşta kalan bakkal gibi, iş arar kendisine.
Onun için diyorum, birileri durdursun. Yoksa sonu daha da felaket olacak bu işin.
Şöyle anlatayım.
Küçük kasabanın birinde bir adam sürekli başkan seçiliyormuş. "Nedir bu işin sırrı" diyerek kasabaya gitmişler, yaşayanlara sormuşlar:
"Neden sürekli onu başkan seçiyorsunuz?"
"Bize hiç zararı yoktur da ondan. Öyle oturuyor işte orada" cevabını almışlar.
Yani karından vazgeçmişler, zararı olmasın yeter demişler.
Biz de bunu arar olduk.

İlgili Haberler
Büyükekşi'den EURO 2024 kura çekimi öncesi açıklama: Almanya'da evimizde gibi oynayacağız
TFF'den gece yarısı açıklama. Cezalar belli oldu
TFF'den gece yarısı açıklama. Cezalar belli oldu
Süper Lig'e play off sistemi geliyor. TFF açıkladı
Süper Lig'de puan silme cezası! TFF 3 puanı silinen takımı açıkladı
TFF Ali Koç'a destek verdi. Fatih Altaylı'nın iddialarını yalanladı
TFF'den Pendikspor-Galatasaray maçı öncesi stat kararı
Fatih Altaylı TFF'nin iddiasını açıkladı. Suudi Arabistan'da final Ali Koç'un fikri mi
Galatasaray'dan çok sert açıklama: TFF’nin VAR kayıtlarını açıklamadan bu karmaşadan kurtulması mümkün değildir
Öne Çıkanlar
Selman Öğüt’e sakın kızmayın onu mumla arayacaksınız!
Selman Öğüt’e sakın kızmayın onu mumla arayacaksınız!
Yeniçağ’ın ortaya çıkardığı skandal Meclis gündemine taşındı
Yeniçağ’ın ortaya çıkardığı skandal Meclis gündemine taşındı
Kuryeyi ezip serbest bırakılan diplomatik pasaportlu olduğu iddia edilen şahıs kim?
Kuryeyi ezip serbest bırakılan diplomatik pasaportlu olduğu iddia edilen şahıs kim?
Adolf Hitler’in yeğeni ABD donanmasında asker çıktı. İşte herkesi şaşırtacak hayat hikâyesi
Adolf Hitler’in yeğeni ABD donanmasında asker çıktı. İşte herkesi şaşırtacak hayat hikâyesi
Vatandaşın tapulu evi arsası nasıl elinden alınır? İlk örnek ilan edildi.
Vatandaşın tapulu evi arsası nasıl elinden alınır? İlk örnek ilan edildi.
Seçil Erzan’ın Fatih Terim Fonu’nda pos tefeciliği detayı!
Seçil Erzan’ın Fatih Terim Fonu’nda pos tefeciliği detayı!
Son Haberler
Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası Gündem
Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası
Galatasaray Pendikspor karşısında. İlk 11 belli oldu. Okan Buruk'tan flaş karar Spor
Galatasaray Pendikspor karşısında. İlk 11 belli oldu. Okan Buruk'tan flaş karar
Dünyaca ünlü dev otel zinciri iflas etti. Şirketin 3 ülkede 17 oteli var Ekonomi
Dünyaca ünlü dev otel zinciri iflas etti. Şirketin 3 ülkede 17 oteli var
Otomobil yakıt dolumu sırasında alev aldı, baba- kız son anda kurtuldu Yaşam
Otomobil yakıt dolumu sırasında alev aldı, baba- kız son anda kurtuldu
Seçil Erzan'ın tehditle çekildiği iddia edilen itiraf videosunun kaynağı belli oldu: Videoyu ben çektim... Gündem
Seçil Erzan'ın tehditle çekildiği iddia edilen itiraf videosunun kaynağı belli oldu: Videoyu ben çektim...
Senatörlerden Biden'a Çin’den yayılan 'gizemli hastalık' uyarısı: Seyahatleri yasaklayın Dünya
Senatörlerden Biden'a Çin’den yayılan 'gizemli hastalık' uyarısı: Seyahatleri yasaklayın
İsrail'den Gazze'nin güneyine şiddetli saldırılar Dünya
İsrail'den Gazze'nin güneyine şiddetli saldırılar