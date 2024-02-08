Mehmet Cengiz Karadeniz'i taşla betonla dolduracak. Dağlar, kıyılardan sonra sıra denizde

Kaynak: Cumhuriyet
Mehmet Cengiz Karadeniz'i taşla betonla dolduracak. Dağlar, kıyılardan sonra sıra denizde
İktidara yakınlığıyla bilinen iş insanı Mehmet Cengiz, Samsun’da bulunan tesisini büyültebilmek için adım attı. Eğer şirket onay alırsa, tesisin büyümesi için 179 bin metrekarelik deniz doldurulacak.

Uzmanların bütün uyarılarına ve çabalarına rağmen, özellikle Karadeniz bölgesinde kıyı dolgusu çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Devlet eliyle kıyı dolgusu yapılarak hayata geçirilen Karadeniz Sahil Yolu’nda ise her sene bir hasar meydana geliyor fakat tüm bunlarla birlikte denizin biyolojik çeşitliliğini de etkileyen kıyı dolgusundan vazgeçilmiyor.

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Şeyda Öztürk’ün aktardığına göre, aldığı kamu ihaleleriyle gündemden düşmeyen iş insanı Mehmet Cengiz’in şirketi olan Cengiz Holding bünyesindeki Eti Bakır Anonim Şirketi, Tekkeköy’de bulunan kimyasal depolama tesisini büyümek için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvuru yaptı. 483 milyon TL değerindeki projenin bakanlık tarafından onaylanması durumunda, denizde 179 bin 726 metrekarelik alan doldurulacak.

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Dolguda 900 bin metreküplük malzeme kullanılacağı ön görüldü. Dolgu yapılacak alanın üzerine de hurda tasnif alanı, silis depolama alanı, konsantre stok sahası, sülfürik asit tankları, pirit deposu, yan mamül deposu, yedek malzeme deposu, fosforik asit tankları ve gübre deposu kurulacak. Proje kapsamında dip taraması yapılmayacak.

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