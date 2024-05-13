Mehmet Cengiz’in otel projesine kapasite artışı

İktidara yakınlığıyla bilinen ve kamu ihalelerinde adını sıklıkla duyuran iş insanı Mehmet Cengiz’in şirketi Cengiz Holding’e bağlı Cengiz İnşaat, Muğla Bodrum’daki ‘Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Alan’ ilan edilen Cennet Koyu’nda yapmayı amaçladığı otel projesi için ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi) sürecini 2022 yılının ekim ayında başlattı....

RUHSATI İPTAL EDİLDİ

2022 yılının aralık ayında, vatandaşların itirazlarına rağmen söz konusu projeye ‘ÇED gerekli değildir’ kararı verildi. Kararın sonrasında Bodrum Belediyesi, şirkete verilen ruhsatın iptal edildiğini duyurdu fakat Özelleştirme İdaresi’nden 678 bin metrekarelik araziyi satın alan Cengiz İnşaat, Bodrum Belediyesi’nin bu kararını mahkemeye taşıdı.

Muğla İdare Mahkemesi ise ruhsat iptaline yürütmeyi durdurma kararı verdi ve kararın ardından şirket, alanda geçici inşaat kampı kurarak turizm sezonu sebebiyle çalışmalarına ara verdi.

KAPASİTE ARTIŞI TALEBİ

Turizm sezonunun bitişiyle alanda yeniden çalışmalara başlayan şirkete, vatandaşlar karşı koydu. Yapılan tüm itirazlara rağmen şirket, korunması gereken alanda 101 apart oda ve 83 suit oda olmak üzere toplam 184 odalık projeye başlamışken, kapasite artışı talep etti.

Yeni Proje Tanıtım Dosyası’na (PTD) göre 658 milyon 436 bin TL değer biçilen projeyle beraber alanda inşa edilecek birim sayısı 186’ya çıkarıldı. Bu artışla birlikte 440 kişinin konaklayacağı turistik tesisin 556 kişilik kapasiteye çıkarılması talep edildi.

ONAY VERİLDİ

Muğla Valiliği, Cengiz İnşaat’ın kıyım projesine onay verildiğini aktardı. Söz konusu açıklamada, “Bakanlığımıza sunulan PTD Dosyası incelenmiş ve değerlendirilmiştir ÇED Yönetmeliği'nin 17. maddesi gereğince Turizm Konaklama Tesisi Kapasite Artışı Projesi'ne Valiliğimizce 'Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir' kararı verilmiştir” ifadeleri kullanıldı.