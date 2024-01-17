Mehmet Cengiz'e ait madendeki kazada ölenler öldükleri için kusurlu bulundu. Mezardan çıkartıp yargılayın bari

Cengiz Holding’e ait bakır madeninde 23 Kasım 2023 tarihinde meydana gelen, maden mühendisleri Zekayi Can Çalık (32) ve Emre Gökduman (24) ile maden işçisi Orhan Gültekin’in (26) yaşamını yitirdiği kazayla ilgili hazırlanan bilirkişi raporu tamamlandı.

İş güvenliği uzmanı, jeoloji ve maden mühendislerinden oluşan heyetin hazırladığı 40 sayfalık bilirkişi raporu, Şirvan Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi.

Söz konusu raporda, kazanın nedenlerinin incelenmesiyle alakalı bulgu ve tespitler, keşif sırasında belirlenen noktalar ve kazanın olası nedenleri yer aldı.

OPERATÖR TEHLİKEYİ FARK ETMİŞ

Madende yapılan incelemede, 3 vardiya şeklinde çalışıldığı, her vardiyadaki çalışmaların en az iki "daimi nezaretçi" sıfatını taşıyan vardiya amiri pozisyondaki teknik elemanların gözetiminde, sevk ve idaresinde yapıldığı iletildi.

Hazırlanan bilirkişi raporunda, iş makinesi operatörünün tehlikeyi fark ettiği ve hayatını kaybeden maden mühendislerini olay yerine çağırdığı belirtildi. Olay yerine gelen mühendislerin kontrol ve çalışma yaptığı esnada da olayın meydana geldiği iletildi.

Söz konusu raporda şu ifadelere yer verildi:

“Olay mahalline gelen vardiya amiri Çalık ve Gökduman’ın tahkimatı tamamlanmamış alana geldiği, aynı zamanda çalışan iş makinesi kırıcıya yakın noktada durduğu ve kırıcının çalışmasıyla oluşan titreşim nedeniyle galerinin sol üst tarafındaki oluşan kavlakların 3 kişinin üzerine düşerek vefatlarına sebep olduğu anlaşılmış ve gözlemlenmiştir.”

ÖLEN AMİRLERİN İHMALİ YOK

Raporda olayın bir kaza olduğu iletilirken, hayatını kaybeden kişilerin durmamaları gereken tehlikeli bir alanda oldukları için “Risk Değerlendirme Raporu’na” uygun davranmadıkları belirtildi.

Bilirkişi raporunda, "Vardiya amirleri maden mühendisleri Zekayi Can Çalık ve Emre Gökduman’ın bu kapsamdaki görev ve sorumluluklarını yerine getirmediği ve yaşanan olayda asli kusurlu oldukları, yaşanan ölümlü kaza olayında başka da bir kimsenin ihmali olmadığı görüş ve kanaatinde olduğumuzu belirtiriz” sözlerine yer verildi.

Olaydan sonra açılan soruşturma kapsamında, maden mühendisi Y.K, iş güvenliği uzmanı A.T. ve daimi nezaretçi D.A. gözaltına alınmıştı. Sorgularının ardından sulh ceza hakimliğine çıkarılan 3 şahıs, yurt dışına çıkma yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.