Türkiye'nin yargı gücünde 116. sırada. Bakan Tunç ‘Türkiye'nin üstünde Angola var bu mümkün mü?’ dedi

Kaynak: Hürriyet
Türkiye'nin yargı gücünde 116. sırada. Bakan Tunç ‘Türkiye'nin üstünde Angola var bu mümkün mü?’ dedi
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, katıldığı bir canlı yayında Türkiye'nin yargı gücünde dünyada 116. sırada olduğu iddialarına cevap verdi.

CNN Türk canlı yayından gündeme ilişkin önemli soruları yanıtlayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye’nin yargı gücünde 116. sırada olduğuna dair iddiaları değerlendirdi.

Bu iddianın masa başında uydurulmuş bir şey olduğunun dile getiren Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “Türkiye'nin yargıya gücünde dünyada 116. sırada olduğunu söylüyorlar. Bu bilgi hatalı.” ifadelerini kullandı.

"BU MÜMKÜN MÜ?"

Söz konusu listeye göre Angola’nın Türkiye’nin üzerinde olduğunu dile getiren Bakan Tunç, sözlerine şöyle devam etti:

“Türkiye'nin üstündeki ülkelerde Angola var. Türkiye'nin bu ülkelerin altında olması mümkün mü? Türkiye burada olamaz. Demokrasinin beşiğiyiz diyenlerin Gazze'de hukuka nasıl saygılı olduğunu görüyoruz. Uluslararası hukukun soykırım karşısında nasıl sessiz kaldığını gördük.”

"BUGÜNKÜ YARGIMIZLA GURUR DUYMALIYIZ"

“Türkiye demokrasi bakımından, seçimler bakımından en önde gelen ülkeler arasında.” diyen Bakan sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yargıyı yıpratan açıklamalara itibar etmemek lazım. Türkiye'de yargı bağımsızlığı ve hukukun üstünlüğü her zaman tartışıldı ve her zamankinden daha bağımsızdır yargı. Bugünkü yargımızla gurur duymalıyız.

Avrupa İnsan Hakları kararına tüm ülkeler bakımından34 bin ihlal kararı var. 25 bin 407 karara tüm ülkeler bakımından uyulmuş. Tüm ülkelerin uyma ortalaması yüzde 79. 4374 ihlal kararı var. Türkiye'nin kararlara uyma ortalamamız yüzde 89. Tüm ülkelerinkinden fazla. 2012'den bu yana Türkiye için mahkemeye 90 bin başvuru var ve 1054 ihlal kararı verilmiş. Türkiye için mahkemeye 90 bin başvuru var ve 1054 ihlal kararı verilmiş.”

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