Mehmet Cengiz'in oğlunun motokuryeye lüks cipiyle çarpıp öldürmesi haberine erişim yasağı

Kaza, 2015'te Üsküdar Kısıklı'da meydana geldi. Kaza sonrası Mehmet Cengiz'in oğlu Ahmet Cengiz'in gözaltına bile alınmadığı yıllar sonra ortaya çıktığı iddia edildi. Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlanan haberin ardından düğmeye basıldı. Bir anda o habere erişim engeli geldi. Gerekçe nedir bilinmez ama sosyal medyada bu haber şu şekilde paylaşıldı:

"Mehmet Cengiz'in oğlu Ahmet Cengiz'in motokurye Musa Akan'ı lüks cipiyle çarpıp öldürmesi haberine erişim yasağı getirildi. Ahmet Cengiz’in gözaltına bile alınmadığı ortaya çıktı… Birisinin oğlu da daha önce böyle bir kaza yapıp bir kadına arabası ile çarpıp öldürmüş ama ceza almamıştı kimdi hatırlayan?

Mehmet Cengiz'in oğlu Ahmet Cengiz'in motokurye Musa Akan'ı lüks cipiyle çarpıp öldürmesi haberine erişim yasağı getirildiğinin Cumhuriyet Gazetesi şu paylaşımı yaptı.