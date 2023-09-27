Mehmet Dinçerler aradığı aşkı buldu. Hadise ile evliliği 4,5 ay sürmüştü

Ünlü şarkıcı Hadise ile evliliği 4,5 ay süren Mehmet Dinçerler yeni aşkıyla Londra'da görüntülendi.

Mehmet Dinçerler aradığı aşkı buldu. Hadise ile evliliği 4,5 ay sürmüştü

Mehmet Dinçerler ile Hadise 30 Nisan 2022 tarihinde hayatlarını birleştirmiş ve 4,5 ay sonra boşanmışlardı. Olaylı bir şekilde ayrılan ünlü çiftin sık sık barışma haberleri gündeme gelmeye başlamıştı ki bu iddialara geçtiğimiz günlerde Hadise son noktayı koydu.

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Hadise son konserinde bu iddiaları ''Bazıları eskilere takıldığımızı düşünüyorlar. Bizde bir kitap iki kere okunmaz" sözleriyle yalanladı. Tüm bu yaşananların ardından Mehmet Dinçerler yeni aşkıyla Londra'da görüntülendi.

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GazeteMagazin'in haberine göre; alışveriş çıkışı yakalanan çift, elinde torbalarla kameralara yansıdı. Öte yandan Dinçerler'in yeni sevgilisinin adının Tuana Hayfavi olduğu öğrenildi.

Kısa süre önce tanışan çiftin, ilişkilerinin daha taze olduğu da söylentiler arasında.

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