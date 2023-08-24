Mehmet Dinçerler takipçisine verdiği cevapla gündem oldu

Hadise Açıkgöz ile sürpriz evliliği sadece beş ay süren Mehmet Dinçerler, 35'inci yaşını kutladı. Doğum gününden kareleri sosyal medya hesabından paylaşan Dinçerler, bir takipçisinin yaptığı yoruma kayıtsız kalamadı.

Mehmet Dinçerler takipçisine verdiği cevapla gündem oldu

Ünlü şarkıcı Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler, 30 Nisan 2022 tarihinde Çırağan Sarayı'nda aile arasında gerçekleşen bir törenle sessiz sedasız nikâh masasına oturmuştu. Ancak çok konuşulan aşkları kısa süren ikili, 30 Eylül'de Beykoz Adliyesi'nde görülen duruşmayla tek celsede boşanmıştı.

ekran-goruntusu-2023-08-24-173555.png

Hadise ile boşanmalarının ardından birçok kez gecelerde görüntülenen Mehmet Dinçerler, 35'inci yaşına girdi. 221 bin takipçisi bulunan Instagram sayfasından doğum günü kutlamasına ait kareleri peş peşe paylaşan iş insanına, kısa sürede 8 binden fazla beğeni geldi.

64e74f0ca468602070c47cea.webp

Mehmet Dinçerler, "Hoş geldin 35, harika olacaksın" notuyla paylaştığı gönderisine gelen bir yoruma ise kayıtsız kalamadı. Bir takipçisinin "Aslan burcu iticiliği düşman başına" mesajını yazdığı Mehmet Dinçerler, şu cevabı verdi

ekran-goruntusu-2023-08-24-174850.png

Öne Çıkanlar
Merkez Bankası'nın faiz kararı
Merkez Bankası'nın faiz kararı
Emekliler sakın bu tuzağa düşmeyin. Yüksek fiyatlara karşı uyarı geldi
Emekliler sakın bu tuzağa düşmeyin. Yüksek fiyatlara karşı uyarı geldi
Memur ve emekli zammı ne kadar oldu? Memur ve emekliler ne kadar maaş alacak?
Memur ve emekli zammı ne kadar oldu? Memur ve emekliler ne kadar maaş alacak?
Şansal Büyüka Süper Lig maçlarında neler olduğunu açıkladı: Duyduklarıma gördüklerime inanamıyorum
Şansal Büyüka Süper Lig maçlarında neler olduğunu açıkladı: Duyduklarıma gördüklerime inanamıyorum
MasterChef All Star 66 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 66 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Kassandra Merkez Bankası'nın faiz kararını 1 gün önceden açıkladı
Kassandra Merkez Bankası'nın faiz kararını 1 gün önceden açıkladı
Son Haberler
Putin'den Prigojin'in ailesine başsağlığı mesajı Dünya
Putin'den Prigojin'in ailesine başsağlığı mesajı
Sivas'ta anız yangınında 4 bin dönümlük alan kül oldu Güncel
Sivas'ta anız yangınında 4 bin dönümlük alan kül oldu
Fenerbahçe'nin Twente maçı ilk 11'i açıklandı. İsmail Kartal kararını verdi Spor
Fenerbahçe'nin Twente maçı ilk 11'i açıklandı. İsmail Kartal kararını verdi
Ankara’nın göbeğinde kadına şiddet. İki polis ve bir bekçi açığa alındı Güncel
Ankara’nın göbeğinde kadına şiddet. İki polis ve bir bekçi açığa alındı
Çanakkale Boğazı gemi trafiğine açıldı Güncel
Çanakkale Boğazı gemi trafiğine açıldı
Beşiktaş'ın Dinamo Kiev maçı ilk 11'i belli oldu Spor
Beşiktaş'ın Dinamo Kiev maçı ilk 11'i belli oldu
Uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama Güncel
Uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama