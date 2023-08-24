Mehmet Dinçerler takipçisine verdiği cevapla gündem oldu

Ünlü şarkıcı Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler, 30 Nisan 2022 tarihinde Çırağan Sarayı'nda aile arasında gerçekleşen bir törenle sessiz sedasız nikâh masasına oturmuştu. Ancak çok konuşulan aşkları kısa süren ikili, 30 Eylül'de Beykoz Adliyesi'nde görülen duruşmayla tek celsede boşanmıştı.

Hadise ile boşanmalarının ardından birçok kez gecelerde görüntülenen Mehmet Dinçerler, 35'inci yaşına girdi. 221 bin takipçisi bulunan Instagram sayfasından doğum günü kutlamasına ait kareleri peş peşe paylaşan iş insanına, kısa sürede 8 binden fazla beğeni geldi.

Mehmet Dinçerler, "Hoş geldin 35, harika olacaksın" notuyla paylaştığı gönderisine gelen bir yoruma ise kayıtsız kalamadı. Bir takipçisinin "Aslan burcu iticiliği düşman başına" mesajını yazdığı Mehmet Dinçerler, şu cevabı verdi