Hadise'nin boşandığı eşi Mehmet Dinçerler ile ilgili itirafı şoke etti! ''Ölmek istedim ölsün istedim''

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

Hadise ile Mehmet Dinçerler, Mayıs 2022'de Çırağan Sarayı'nda aile arasında düzenlenen törenle dünyaevine girdi. Sosyal medyada aşk dolu pozlar veren ikilinin mutluluğu kısa sürdü. Dinçerler ve Hadise, sıkıntılı bir sürecin ardından beş ayda boşandı. Ünlü isim, yeni şarkısı Feryat'ta adeta o günleri anlattı.

"ÖLMEK İSTEDİM, ÖLSÜN İSTEDİM"

Yaklaşık 14.5 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından şarkının hikayesini paylaşan 37 yaşındaki popçu, sessiz feryadını, "Kaç kere inandım, kaç kere yanıldım. Ölmek istedim, ölsün istedim. Kalbimi yerimden söküp atmak istedim" sözleriyle ifade etti.

"BAĞIRA ÇAĞIRA FERYAT ETMEK İSTEDİM"

Özel hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen Hadise, şarkısını tanıtırken şu ifadeleri kullandı:

"Bu şarkıya kadar sessiz bir feryattı benimki, duyanın anlamadığı, anlayacak olanın duymadığı. Her seferinde kıyıya vurmaktan yorulup, bağıra çağıra feryat etmek istedim. Dinlediğim ilk anda bu şarkının başta benim ve sessiz çığlıkları olan herkesin sesli feryadı olsun istedim. Feryat işte tüm bu hislerle okyanusa açılmayı hayal edip, hayal kırıklığıyla deniz kıyısına vuranların hikayesini anlatıyor."

KLİP İÇİN BİR MİLYON TL

Hadise, hazırlıkları bir hafta süren, çekimleri bir günde ve dört ayrı mekânda tamamlanan Feryat'ın klibinde bir kadının ayrılık sonrasında kendiyle baş başa kalmasını anlattı. Ünlü popçu, klip için bir milyon TL harcadı.



