Hadise'den Mehmet Dinçerler ile barıştığı iddiasına yanıt

Şarkıcı Hadise'nin eski eşi Mehmet Dinçerler'le barıştığı iddia edildi. Hadise, hakkında çıkan iddialarla ilgili açıklama yaptı.

Hadise'den Mehmet Dinçerler ile barıştığı iddiasına yanıt

Ünlü şarkıcı Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler, 30 Nisan 2022 tarihinde Çırağan Sarayı'nda aile arasında gerçekleşen bir törenle sessiz sedasız nikâh masasına oturmuştu.

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Ancak çok konuşulan aşkları kısa süren ikili, 30 Eylül'de Beykoz Adliyesi'nde görülen duruşmayla tek celsede boşanmıştı.

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ŞAŞIRTAN İDDİA!

Aşk hayatında bir türlü yüzü gülmeyen ünlü şarkıcı Hadise, eski evliliğiyle tekrar gündeme geldi. Ayrılık sürecinde çok konuşulan ünlü çiftin yeniden barıştıkları iddia edildi.

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"ASLA MÜMKÜN DEĞİL"

Hadise cephesinden geldi. 2.Sayfa'nın haberine göre; Hadise'nin Mehmet Dinçerler ile bir araya gelmesinin asla mümkün olmadığı belirtildi.


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